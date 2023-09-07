Буданов запропонував українцям загадати бажання: у мережі відповіли хвилею яскравих мемів (відео)

Українців не довелося двічі просити

В Україні 7 вересня відзначають День військової розвідки. Глава ГУР Кирило Буданов опублікував оригінальне вітальне відео, а українці перетворили його на мем, візуалізуючи свої бажання.

"Телеграф" зібрав найяскравіші меми. Бажання у українців зараз одне на всіх.

Нагадаємо, на вітальному відео Буданова він задує свічки на іменинному торті. Коли вони гаснуть, лунає звук пострілу. Буданов зберігає свій фірмовий "покерфейс", лише наприкінці його уст торкається тінь посмішки. З’являється напис "загадуй бажання".

І українців не довелося просити двічі, вони почали загадувати, продовжуючи відео. Бажання у мешканців України зараз дуже схожі — підрив Кримського мосту, "бавовна" у росії, яка продовжує намагатися знищити Україну.

Є й інші меми — на одному з них голова ГУР, дмухаючи на свічки, не гасить їх, а навпаки, запалює. "Тільки наш Буданов так може", — підписано відео.

Під публікацією привітання Буданова з Днем військової розвідки українці дякують розвідникам за їхню відвагу та службу Батьківщині. Вони також кажуть їм слова підтримки.

Як розповідав "Телеграф", раніше Буданов розбурхав мережу своїм зовнішнім виглядом. На зустрічі з міністром оборони Болгарії Тодором Тагарьовим він був у класичному костюмі в клітку.