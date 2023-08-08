"Тепер я бачив все": Буданов у строгому костюмі підкорив мережу, українці у захваті (фото)

Головні розвідник України здивував мережу зовнішнім виглядом

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов відвідав Болгарію, де зустрівся з міністром оборони Тодором Тагарєвим. У мережі звернули увагу на зовнішній вигляд головного розвідника України.

На спільному фото, яке опублікували болгарські ЗМІ, Кирило Буданов був одягнений у діловий костюм, а не у військову форму, як всі звикли його бачити. Українці оцінили такий рідкісний вигляд голови ГУР.

Кирило Буданов обговорив із болгарськими чиновниками стан регіональної та міжнародної безпеки, перспективи розвитку ситуації та інші питання. Також однією із тем став сайт Миротворець, який раніше критикував президент Болгарії Румен Радєв.

Примітно, що під час візиту до Болгарії генерал Кирило Буданов був одягнений не у військову форму, а в картатий діловий костюм і краватку. У такому вигляді голова ГУР рідко з’являється на публіці — всі звикли бачити його у військовій формі. Саме у такому вигляді він відвідує громадські заходи та фронт.

До цього в діловому костюмі він був помічений лише лічені рази, у тому числі і на зустрічі із захисниками "Азовсталі", яких після російського полону доставили до Туреччини.

Українці здивувалися такому зовнішньому вигляду Кирила Буданова, але наголосили, що йому дуже пасує.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Кирило Буданов відповів, коли ЗСУ зайдуть до Криму. З його слів, звільнення півострова від росіян залишилося чекати недовго.