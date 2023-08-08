"Теперь я видел все": Буданов в строгом костюме покорил сеть, украинцы в восторге (фото)

Главные разведчик Украины удивил сеть внешним видом

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов посетил Болгарию, где встретился с министром обороны Тодором Тагаревым. В сети обратили внимание на внешний вид главного разведчика Украины.

На совместном фото, которое опубликовали болгарские СМИ, Кирилл Буданов был одет в деловой костюм, а не в военную форму, как все привыкли видеть его. Украинцы оценили такой редкий внешний вид главы ГУР.

Кирилл Буданов обсудил с болгарскими чиновниками состояние региональной и международной безопасности, перспективы развития ситуации и другие вопросы. Также одной из тем стал сайт Миротворец, который ранее критиковал президент Болгарии Румен Радев.

Примечательно, что во время визита в Болгарию генерал Кирилл Буданов был одет не в военную форму, а клетчатый деловой костюм и галстук. В таком виде глава ГУР редко показывается на публике — все привыкли видеть его в военной форме. Именно в таком виде он посещает публичные мероприятия и фронт.

До этого в деловом костюме он был замечен лишь считанные разы, в том числе и на встрече с защитниками "Азовстали", которых после российского плена доставили в Турцию.

Украинцы удивились такому внешнему виду Кирилла Буданова, но отметили, что ему очень идет.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Кирилл Буданов ответил, когда ВСУ зайдут в Крым. По его словам, освобождения полуострова от россиян осталось ждать недолго.