Притула пустил с молотка легендарную карту Буданова за огромные деньги: на что собирают средства

Деньги собирают по запросу ГУР

Известный украинский волонтер и шоумен Сергей Притула продал на аукционе знаменитую карту начальника ГУР Кирилла Буданова, на которой изображена разделенная россия.

Трансляция аукциона проводилась в прямом эфире на Youtube-канале Фонда Притулы и по его итогу за карту удалось выручить 14 миллионов гривен.

В фонде планируют пустить вырученные деньги на покупку беспилотных летательных аппаратов для десантных подразделений Главного управления разведки.

Стоит отметить, что перед продажей Буданов оставил на карте свой автограф.

Сам Притула отметил, что его фонд собирает 120 миллионов гривен на пять комплексов БПЛА EOS — пять наземных станций управления и 15 летательных аппаратов.

Он отметил, что перед началом аукциона уже было собрано 78,7 миллиона, а фонд поставил задачей собрать необходимую сумму за одну неделю.

Карта Буданова

БПЛА EOS

Как сообщалось ранее, карту в кабинете Буданова журналисты заметили в конце 2022 года, после чего она часто начала фигурировать в украинских и российских СМИ, как план возможного раздела россии после завершения войны.

В один период она стала настолько популярной в сети, что Буданову даже подарили торт в форме этой карты.