Притула пустив з молотка легендарну карту Буданова за величезні гроші: на що збирають кошти

Гроші збирають на запит ГУР

Відомий український волонтер та шоумен Сергій Притула продав на аукціоні знамениту карту начальника ГУР Кирила Буданова, на якій зображено розділену росію.

Трансляція аукціону проводилася у прямому ефірі на Youtube-каналі Фонду Притули та за його підсумком за карту вдалося вторгувати 14 мільйонів гривень.

У фонді планують пустити отримані гроші на купівлю безпілотних літальних апаратів для десантних підрозділів Головного управління розвідки.

Перед продажем Буданов залишив на карті свій автограф.

Сам Притула зазначив, що його фонд збирає 120 мільйонів гривень на п’ять комплексів БПЛА EOS — п’ять наземних станцій управління та 15 літальних апаратів.

Він зазначив, що перед початком аукціону вже було зібрано 78,7 мільйона, а фонд поставив завдання зібрати необхідну суму за один тиждень.

Карта Буданова

БПЛА EOS

Як повідомлялося раніше, карту в кабінеті Буданова журналісти помітили наприкінці 2022 року, після чого вона часто почала фігурувати в українських та російських ЗМІ як план можливого поділу росії після завершення війни.

В один період вона стала настільки популярною в мережі, що Буданову навіть подарували торт у формі цієї картки.