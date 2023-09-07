"Загадуйте бажання": українці у захваті від привітання Буданова до Дня воєнної розвідки (відео)

Українці дякують розвідникам за відвагу

В Україні 7 вересня відзначається День воєнної розвідки. Глава ГУР Кирило Буданов опублікував оригінальне відео до свята та запропонував українцям загадати бажання.

Цікаве привітання він опублікував на своїй сторінці у Facebook. Українці вітають та дякують.

"Сьогодні, всупереч злочинно-вбивчій, терористично-руйнівній агресії росії, ми відзначаємо День військової розвідки України! Сама сутність професії військового розвідника ніколи не передбачала громадську оцінку нашої діяльності, адже розвідники – люди мовчазного подвигу. Але широкомасштабна загарбницька війна та динамічні геополітичні зміни в безпеці внесли значні корективи в роботу розвідки. Наразі весь світ спостерігає за нашими досягненнями та довіряє нам та наданої інформації", — написав Буданов.

На відео він задує свічки на іменинному торті. Коли вони гаснуть, лунає звук пострілу. Буданов зберігає свій фірмовий "покерфейс", лише наприкінці його уст торкається тінь посмішки.

Він подякував розвідникам за службу та віддав шану тим, хто віддав життя за Україну. Головний розвідник країни також висловив упевненість, що ми переможемо темряву та помстимося окупантам за все горе, яке вони завдали Україні.

Українці тепло сприйняли вітання. Вони дякують Буданову та всім розвідникам за службу, говорять їм слова підтримки та загадують бажання.

"Вітаю! Божого благословення та вдачі у Вашому професійному житті. Так тримати і далі і дякую за Вашу відвагу", "Повага!", "Святковий салют у Криму намічається?", "Вдихнути повітря свободи в рідному Криму", "Скупатися в рідному море, у Партеніді, на схилах Аю-Дагу", — пишуть у мережі.

Як розповідав "Телеграф", раніше Буданов сколихнув мережу своїм одягом. На зустрічі з міністром оборони Болгарії Тодором Тагарьовим він був у класичному костюмі в клітку.