"Загадывайте желание": украинцы в восторге от поздравления Буданова ко Дню военной разведки (видео)

Украинцы благодарят разведчиков за отвагу

В Украине 7 сентября отмечается День военной разведки. Глава ГУР Кирилл Буданов опубликовал оригинальное видео к празднику и предложил украинцам загадать желание.

Интересное поздравление он опубликовал на своей странице в Facebook. Украинцы поздравляют и благодарят.

"Сегодня, вопреки преступно-убийственной, террористически разрушительной агрессии россии, мы отмечаем День военной разведки Украины! Сама сущность профессии военного разведчика никогда не предполагала общественной оценки нашей деятельности, ведь разведчики – люди молчаливого подвига. Но широкомасштабная захватническая война и динамические геополитические изменения в среде безопасности внесли значительные коррективы в работу разведки. В настоящее время весь мир наблюдает за нашими достижениями и доверяет нам и предоставленной информации", — написал Буданов.

На видео он задувает свечи на именинном торте. Когда они гаснут, раздается звук выстрела. Буданов при этом сохраняет свой фирменный "покерфейс", только в конце его губы трогает тень улыбки.

Он поблагодарил разведчиков за службу и отдал дань уважения тем, кто отдал жизнь за Украину. Главный разведчик страны также высказал уверенность, что мы победим тьму и отомстим оккупантам за все горе, которое они причинили Украине.

Украинцы тепло восприняли поздравление. Они благодарят Буданова и всех разведчиков за службу, говорят им слова поддержки и загадывают желания.

"Поздравляю! Божьего благословения и нрава в Вашей профессиональной жизни. Так держать и дальше и спасибо за Вашу отвагу", "Уважение!", "Праздничный салют в Крыму намечается?", "Вдохнуть воздух свободы в родном Крыму", "Искупаться в родном море, в Партениде, на склонах Аю-Дага", — пишут в сети.

Как рассказывал "Телеграф", ранее Буданов всколыхнул сеть своей одеждой. На встрече с министром обороны Болгарии Тодором Тагаревым, он был в классическом костюме в клетку.