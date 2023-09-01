Можно ли убить путина? Буданов интересно ответил

Этого Буданову никто не запрещает, но...

Украина, а именно Главное управление разведки, на данный момент не занимается планированием операций по ликвидации путина. На это есть несколько причин.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью журналистке Наталье Мосейчук. По его словам, это ему никто не запрещает делать кроме его разума.

"Нужно думать над всеми шагами. Что нам выгоднее — убить его (путина — Ред.), или дать ему добить рф. Что будет, если попытка (ликвидации — Ред.) окажется неудачной. Какие последствия это вызовет. По совокупности всех этих факторов происходит то, что вы сейчас видите.

При этом напомним, что, по словам Буданова, россия пыталась ликвидировать нашего президента. Они относились к этой задаче всерьез, а не получилось её осуществить благодаря действиям наших спецслужб.

Ранее мы писали о том, решится ли рф на удар ядерным оружием, если Украина освободит Крым. Буданов четко объяснил свою позицию по этому вопросу, а его утверждения, к слову, вызвали у журналистки бурную реакцию.

Также мы сообщали о том, что Буданов раскрыл тайну насчет своей семейной жизни. Он подтвердил, что свою жену он слушается. "Телеграф" рассказал о том, кто является избранницей главного разведчика Украины.