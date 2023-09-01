Буданов ответил, ударит ли рф ядерным оружием, если потеряет Крым: журналистка не сдержалась
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Угроза для украинцев "нулевая"
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что россия не применит ядерное оружие в этой войне. Даже если потеряет Крым.
Свое мнение он высказал в интервью журналистке Наталье Мосейчук. Разведчик отметил, что устройства, которые в народе называют ядерным оружием, в российских документах значатся как "средства стратегического сдерживания".
"Это даже не оружие", — объясняет Буданов.
Утверждения Буданова о том, что рф не применит ЯО, к слову, вызвали у журналистки бурную реакцию в виде нового вопроса "А, что бл***ь, если "нет"?".
"Нет, нереально", — убеждает глава ГУР.
Буданов прокомментировал и новости и о ядерном оружии в Беларуси. И в этом случае он также считает, что угроза для украинцев "нулевая".
"Это просто большая геополитическая игра", — говорит он.
Напомним, ранее мы писали о том, ранее мы писали о том, зачем путин вооружает армию лукашенко, в частности, ядерным оружием.
Также мы сообщали о том, что военный эксперт Олег Стариков в комментарии "Телеграфу" рассказал о том, что из себя представляет тактическое ядерное оружие.