Буданов ответил, ударит ли рф ядерным оружием, если потеряет Крым: журналистка не сдержалась

Угроза для украинцев "нулевая"

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что россия не применит ядерное оружие в этой войне. Даже если потеряет Крым.

Свое мнение он высказал в интервью журналистке Наталье Мосейчук. Разведчик отметил, что устройства, которые в народе называют ядерным оружием, в российских документах значатся как "средства стратегического сдерживания".

"Это даже не оружие", — объясняет Буданов.

Утверждения Буданова о том, что рф не применит ЯО, к слову, вызвали у журналистки бурную реакцию в виде нового вопроса "А, что бл***ь, если "нет"?".

"Нет, нереально", — убеждает глава ГУР.

Буданов прокомментировал и новости и о ядерном оружии в Беларуси. И в этом случае он также считает, что угроза для украинцев "нулевая".

"Это просто большая геополитическая игра", — говорит он.

Напомним, ранее мы писали о том, ранее мы писали о том, зачем путин вооружает армию лукашенко, в частности, ядерным оружием.

Также мы сообщали о том, что военный эксперт Олег Стариков в комментарии "Телеграфу" рассказал о том, что из себя представляет тактическое ядерное оружие.