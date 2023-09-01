"Россияне готовились всерьез": Буданов о попытках путинцев убить Зеленского

россияне к этом подходили всерьез

Президент Украины Владимир Зеленский является желанной целью для рф. Её спецслужбы несколько раз готовили серьезные операции по его ликвидации.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью журналистке Наталье Мосейчук. По его словам, россияне к этом подходили всерьез "тщательно планировали, подготовительные мероприятия проводили".

Впрочем, отмечает Буданов, как можно увидеть, украинские службы работают достаточно эффективно "поскольку этого не случилось". Конкретных деталей покушения на убийство Зеленского разведчик не указал.

Напомним, ранее мы писали о том, ударит ли рф ядерным оружием, если потеряет Крым. Буданов четко объяснил свою позицию по этому вопросу. Утверждения Буданова, к слову, вызвали у журналистки бурную реакцию.

Также мы сообщали о том, что Буданов раскрыл тайну насчет своей семейной жизни. Он подтвердил, что свою жену он слушается. "Телеграф" рассказал о том, кто является избранницей главного разведчика Украины.