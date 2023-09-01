"Росіяни готувалися всерйоз": Буданов про спроби путінців вбити Зеленського

росіяни до цього підходили всерйоз

Президент України Володимир Зеленський є бажаною ціллю для росії. Її спецслужби кілька разів готували серйозні операції по його ліквідації.

На цьому наголосив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю журналістці Наталі Мосейчук. За його словами, росіяни до цього підходили всерйоз "ретельно планували, підготовчі заходи проводили".

Втім, зазначає Буданов, як можна побачити, українські служби працюють досить ефективно "оскільки цього не сталося". Конкретних деталей замаху на вбивство Зеленського розвідник не вказав.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи вдарить рф ядерною зброєю, якщо втратить Крим. Буданов чітко пояснив свою позицію щодо цього питання. Твердження Буданова, до речі, викликали у журналістки бурхливу реакцію.

Також ми повідомляли про те, що начальник ГУР Кирило Буданов розкрив таємницю щодо свого сімейного життя. Він підтвердив, що свою дружину слухається. "Телеграф" розповів про те, хто є обраницею головного розвідника України.