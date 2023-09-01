Чи можна вбити путіна? Буданов цікаво відповів

Цього Буданову ніхто не забороняє, але...

Україна, а саме Головне управління розвідки, наразі не займається плануванням операцій по ліквідації путіна. На це є кілька причин.

На цьому наголосив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю журналістці Наталі Мосейчук. За його словами, це йому ніхто не забороняє робити, крім його розуму:

"Потрібно думати над усіма кроками. Що нам вигідніше — вбити його (путина — Ред.), або дати йому добити рф? Що буде, якщо спроба (ліквідації – Ред.) виявиться невдалою? Які наслідки це спричинить? За сукупністю всіх цих факторів відбувається те, що ви зараз бачите", — каже Буданов.

При цьому нагадаємо, що, за словами Буданова, Росія намагалася ліквідувати нашого президента. Вони ставилися до цього завдання всерйоз, а не вдалося його здійснити завдяки діям наших спецслужб.

Раніше ми писали про те, чи вирішиться Росія на удар ядерною зброєю, якщо Україна звільнить Крим. Буданов чітко пояснив свою позицію щодо цього питання, а його твердження, до речі, викликали у журналістки бурхливу реакцію.

Також ми повідомляли про те, що Буданов розкрив таємницю щодо свого сімейного життя. Він підтвердив, що свою дружину слухається. "Телеграф" розповів про те, хто є обраницею головного розвідника України.