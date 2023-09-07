Буданов йшов до цього 15 років: Зеленський підвищив голову ГУР у званні

В 2007 році Буданов отримав своє перше офіцерське звання

У День воєнної розвідки України президент Володимир Зеленський підвищив у званні начальника ГУР МО Кирила Буданова. Це вже друге підвищення генерала початку повномасштабного вторгнення росії.

Відповідний указ було опубліковано на сайті президента. Згідно з ним, Буданову було присвоєно звання генерал-лейтенанта.

Варто зазначити, що у квітні 2022 року Буданов отримував звання генера-майора.

Нагадаємо, керівник розвідки України пройшов шлях до нинішнього звання за 15 років. 2007 року він отримав своє перше офіцерське звання — лейтенант. За ці роки Буданов особисто брав участь у різних таємних операціях відомства. Наприклад, за даними ЗМІ, з 6 по 8 серпня 2016 року він проводив спецоперацію у місті Армянськ на тимчасово окупованій території Криму.

2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а вже 5 серпня 2020 року обійняв посаду начальника ГУР.

Раніше ми писали про те, що командир ГУР вразив фактом безшабашності Буданова в бою. З його слів, такого не роблять на Заході.