Российские политики продолжают жить в параллельной реальности, где победа над Украиной у них в кармане

На днях экс-советник путина Владислав Сурков опубликовал статью под названием "Рождение Севера", в которой описывает будущее мировой политики после притворной победы россии в войне с Украиной. В фантазиях Суркова США, Европа и РФ образуют альянс, в котором государство-террорист будет выступать "со-лидером глобального триумвирата", а сам "Великий Север" будет представлять собой общее социокультурное пространство и "триединый северный геополитический кластер".

Вероятно, в россии забыли поговорку о том, что сколько ни кричи "халва", во рту сладко не станет, поэтому продолжают фонтанировать сценариями того, как победят Украину и присоединятся к сильным мира сего. "Предчувствие Севера уже сказалось на активизации использования термина "глобальный Юг". А юга без севера не бывает", — поражает железной логикой Сурков.

Несмотря на то, что ничего общего с реальностью у этого графоманства нет, "Телеграф" попытался разобраться, почему вдруг в москве начали продвигать идеи о со-лидерстве с враждебным Западом.

В Китае шутку не оценят

В своей статье сбитый летчик российской политики Владислав Сурков признает, что поверить в достижение "высокого уровня конвергенции" между коллективным Западом и рф достаточно сложно. В то же время автор верит, что в результате "бурной реакции синтеза цивилизаций все ошибочное выпадет в осадок, растворение и Запада, и Востока в Великом Севере".

Во-первых, непонятно, на каких основаниях Сурков причислил россию к цивилизациям.

Во-вторых, о "растворении" какого именно Востока идет речь? Неужели экс-советник кремлевского диктатора не осознает, что посягнув на "растворение" Китая, москва рискует "умножить на ноль" примерно треть своих необъятных территорий?

Ответ на этот вопрос автор дает в следующей части своего пророчества: "На это уже ушло столетие и уйдет еще немало десятилетий. Да, нескоро. Да — "не в нашу смену". (…) Путь американцев и европейцев от паранойи до метаной долог и извилист, не скоро они созреют до правильного мира. Но не скоро не означает никогда", – пишет Сурков, как бы намекая, что растворять Восток будет кто-то другой.

Несмотря на то, что данная статья не является официальной декларацией о намерениях кремля, считать ее исключительно плодом фантазии Владислава Суркова не стоит, считает политический аналитик Алексей Буряченко. По словам эксперта, это симбиоз настроений среди российских политических элит и попытки экс-советника владимира путина вернуться в их ряды, генерируя нестандартные идеи.

"Действительно, отсутствие в этой концепции Британии, Индии, Ближнего Востока, Средней Азии и Китая выглядит несколько странно и вряд ли понравится правительству последнего. Вопрос вызывает и упоминание о Глобальном Юге, как о чем-то второстепенном, ведь количество народонаселения и мощность экономики этих государств (которые, к слову, составляют большинство в G20) заслуживают внимания. В целом, описанный Сурковым триумвират без географических границ выглядит как химера, созданная для вброса этих идей в информационное пространство. Таким образом политик пытается заработать себе очков перед режимом, вероятно, рассчитывая на возвращение в большую политику", – говорит политолог в комментарии "Телеграфу".

Вполне предсказуемо, в своей статье Сурков упомянул и о неудачной попытке россии присоединиться к НАТО. По словам автора, отказав рф в членстве в Альянсе (якобы из-за страха, что Москва может "отрицать гегемонию Вашингтона и перехватывать рычаги влияния на младших членов альянса"), США упустили шанс на создание большого северного союза еще в начале нулевых, а ЕС до сих пор остается "не самостоятельным" и "расширенной версией Бизонии".

На самом же деле, именно расширение границ Североатлантического Альянса и его мощная поддержка Украины является одной из причин заигрывания россии с враждебными государствами. По словам Алексея Буряченко, в Москве крайне обеспокоены, что Запад не только поставляет Украине оружие и оказывает экономическую поддержку, но и всерьез настроен на развертывание на нашей территории производства военной техники и вооружения.

В частности, подписать партнерские отношения с представителями украинской промышленности только во Франции готово более 20 компаний, специализирующихся на производстве бронетехники, артиллерии, беспилотных летательных аппаратов, кибернетического и разменного обеспечения.

"Представители так называемого коллективного Запада окончательно определились с приоритетами, создав антипутинскую коалицию, и это изрядно озадачило россию. Не имея возможности решать проблему предметно, в рф прибегают к институциональным беседам. Статья Суркова направлена на демонстрацию ключевым странам-партнерам Украины того, что россия договороспособна и даже готова "разделить мир на троих". Своевременность этих мер обусловлена приближением выборов в США, где отдельные кандидаты в президенты используют "миротворческую" тему как часть своей предвыборной кампании", – говорит Алексей Буряченко.

Самой абсурдной частью статьи Суркова являются тезисы об объединении через "одержимость лидерством" и "общие корни" лидеров будущего глобального триумвирата – США, Европы и россии. Интересно, что главным аргументом "за" реалистичность данной идеи были выбраны именно те факторы, которые делают ее невозможной.

Совершенно очевидно, что никаких общих корней у США и россии нет, а современная и демократическая Европа никогда не найдет точки пересечения с все более скатывающейся в тоталитаризм авторитарной россией.