Российский чиновник грезит грезит о великом будущим рф

Одиозный экс-советник российского президента владислав сурков размечтался о победе россии в войне с Украиной. Российский политик даже спрогнозировал великое будущее для страны-агрессора.

Подробно свои фантазии чиновник изложил в статье на портале "Актуальные комментарии", которую взялись цитировать российские СМИ.

владислав сурков считает, что победа россии изменит не только ее, но и Запад. "Явится новым шагом к интеграции Великого Севера, где наша страна будет выступать как со-лидер глобального триумвирата… "Будет Великий Север — россия, США и Европа, образующие общее социокультурное пространство. Триединый северный геополитический кластер", — заявил бывший помощник путина.

сурков отметил, что шанс на создание большого северного союза был упущен в начале нулевых, когда в США не дали согласие на вступлении россии в НАТО.

При этом российский политик добавил, что вскоре "США и несамостоятельный ЕС дозреют до "правильного мира" ".

Ранее "Телеграф" писал, что президент США Джо Байден сделал важное заявление об исходе войны в Украине. Американский лидер считает, что владимир путин уже проиграл в этом сражении.