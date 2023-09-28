У россиян будет истерика: Залужный показал, в какой футболке встретился с британским адмиралом (фото)

В сети уже оценили новый лук генерала

Украинский генерал, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный появился в новом образе на встрече с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом сэром Тони Радакиным. Его футболка с оригинальным принтом не оставляет без внимания.

Соответствующую фотографию главком опубликовал в своем Telegram-канале. При этом он отметил, что рассказал Радакину об оборонительных и наступательных действиях на фронте и особо отметил необходимость усиления нашей противовоздушной обороны.

На фото можно заметить, что на футболке Валерия Залужного есть надпись "Зробимо мо**алів хорошими". Эта фраза пошла от известного мема в сети "хороший русский — мертвый русский". Она, в свою очередь, вероятно, появилась в ответ на заявления, что есть и хорошие россияне, а не только те, которые пришли на украинскую землю и убивают тех, кто на ней живет.

Стоит добавить, что эту фразу комментировал также и президент Владимир Зеленский. Он вспомнил, что подобное выражение было по поводу индейцев. Его произнес генерал армии юнионистов Филип Генри Шеридан в 1986 году и звучало оно так: "Единственные хорошие индейцы, которых я когда-либо видел, были мертвы". А уже спустя время фраза превратилась в "хороший индеец — мертвый индеец".

Пользователи сети, к слову, оценили новый лук Залужного.

Напомним, ранее мы писали о том, что 8 июля главнокомандующему Валерию Залужному исполнилось 50 лет. "Телеграф" собрал интересные факты о жизни генерала и показал детские и юношеские фото главкома.