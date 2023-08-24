Эксклюзивный лот к 32-й годовщине Независимости с автографами Залужного и Шапталы выставили на аукцион

Вырученные средства пойдут на снаряды к боевым дронам

Украинская волонтер Дана Яровая специально ко Дню Независимости выставила на аукцион в поддержку ВСУ картину — с изображением Главнокомандующего Валерия Залужного и Начальника Генерального штаба ВСУ Сергея Шапталы, а также надписью "Как бы тяжело нам ни было, но уж точно не будет стыдно". Об этом Яровая сообщила 24 августа в Facebook, разместив соответствующие фото.

"Лот эксклюзивный, потому что на нем автографы этих выдающихся людей!", — написала она.

Она отметила, что стартовая цена картины составляет 32 000 грн. к 32-летию Независимости Украины, а аукцион завершится 25 августа в 12.00. Вырученные средства пойдут на снаряды к боевым дронам.