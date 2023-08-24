Ексклюзивний лот до 32 річниці Незалежності з автографами Залужного та Шаптали виставили на аукціон

Виручені кошти підуть на снаряди до бойових дронів

Українська волонтерка Дана Ярова спеціально до Дня Незалежності виставила на аукціон на підтримку ЗСУ картину — з зображенням Головнокомандувача Валерія Залужного та Начальника Генерального штабу ЗСУ Сергія Шаптали, а також написом "Як би важко нам не було, але вже точно не буде соромно". Про це Ярова повідомила 24 серпня у Facebook, розмістивши відповідні фото.

"Лот ексклюзивний, бо на ньому автографи цих видатних людей!", — написала вона.

Вона зазначила, що стартова ціна картини 32 000 грн. до 32-ї річниці Незалежності України, а аукціон завершиться 25 серпня о 12.00. Виручені кошти підуть на снаряди до бойових дронів.