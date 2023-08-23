Любил географию и КВН: опубликованы новые школьные фото Залужного

В школьные годы будущий генерал любил играть в баскетбол и был участником различных фестивалей

Главнкомандующим Вооруженными силами Украину и "Железный генерал" Валерий Залужный прошел большой путь, чтобы стать тем, кем сегодня мы все его знаем. Больше о нем могут рассказать истории из детства. В гимназии, где учился главком, вспомнили, каким он был в школьные годы, показав фотографии с тех времен.

Валерий Залужный в течение девяти лет учился в гимназии №9 в Звягеле (бывшем Новоград-Волынском) в Житомирской области. Его любимым предметом была география, а помимо уроков он любил играть в баскетбол. Будущий генерал был активным участником соревнований, фестивалей и КВН и всегда отличался своей дисциплинированностью. Об этом пишет "Укринформ".

Фото - Укринформ

Директор гимназии Лидия Хоменко рассказала, что с тех пор, как Валерия Залужного назначили главнокомандующим ВСУ, здесь часто бывают как украинские, так и иностранные журналисты.

К юбилею предыдущего директора школы Виктора Мельника генерал записал видеопоздравление. Его с большой гордостью смотрели все учителя. Его также ждали на мероприятие по случа 100-летия школы, но приехать Залужный, к сожалению, не смог.

Одноклассники и учителя Залужного, как и в школьные годы называют его Валерой. Показывая фото с того периода они отмечают, что сегодняшний генерал — это тот высокий парень с вьющимися волосами.

Учительница биологии Людмила Шапран, которая была заместителем директора по воспитательной работе в школе №9, когда здесь учился главком, показала журналистам черно-белые фото с молодым Залужным.

"Вот здесь Валерий был флагоносцем.– Это линейка 1 сентября. В школе мы проводили много мероприятий, фестивалей, конкурсов, соревнований, КВН, и Валера в них принимал самое активное участие. Очень дисциплинированный, ответственный и всегда имел свое мнение. Валера учился на 4 и 5 (по действующей тогда пятибалльной системе оценивания – Ред.)", — рассказала она.

Фото - Укринформ

Еще одно фото, которая показала Шапран, было сделано в Ленинград (нынешний Санкт-Петербург). Поездку туда класс получил после победы в сборе макулатуры и металлолома. На снимке выделяются два высоких парня – Валерий Залужный и его школьный друг Сергей Степанюк

Фото - Укринформ

Школу Валерий оставил после 9-го класса за год до окончания. Он принял решение идти учиться в Новоград-Волынский машиностроительный техникум на специальность "Прикладная механика". Хотя для всех это стало полной неожиданностью, его учительница считает, что школу на тот момент Залужный перерос и ему нужно было развиваться дальше.

Первый слева - Сергей Степанюк, второй – Валерий Залужный. Фото - Укринформ

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в СМИ рассказали, каким было детство Валерия Залужного и показали его милые детские фотографии.