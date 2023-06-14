Главный страх путинцев, а для друзей Валерчик: как выглядел Залужный в детстве (редкие фото)

Залужный с детства был усердным и окружен военными

Главнокомандующий ВСУ, которого еще называют "железным генералом", для друзей остается до сих пор просто Валерчиком. Скромный обояшка с розовыми щечками с самого детства был окружен военными, а когда вырос стал главным страхом путинских оккупантов.

Издание BBC рассказало и показало, то как выглядел Валерий Зелужный в детстве.

Совсем маленького, щупленького кучерявого мальчика, которого 1 сентября 1980 года привела в школу его мама, помнит Татьяна Шатульская-Пелешок — первая учительница Залужного.

"Залужные вчетвером – взрослые и Валера с младшим братом – жили в однокомнатной квартире у вокзала, там рядом две воинские части. Отец его был военным, он с детства видел вокруг себя военных, любил играть солдатиками на парте, солдатиков на переменах рисовал. Одна из воинских частей была шефами нашей школы: солдаты к нам на уроки приходили, на их плацу детей принимали в октябре и пионеры. Я совсем не удивляюсь, что Валера ушел в военные", — говорит Татьяна Григорьевна.

Учительница также вспоминает, что Залужный не был отличником, но был усердным, имел чистые тетради и всегда аккуратно сложенные вещи.

"У нас в классе был мальчик-полусирота, его мама сильно пила, он вечно голоден. Валера ему то из дома поесть приносил, то свою порцию школьного обеда отдавал. Он был очень хорошим ребенком", – с улыбкой говорит Татьяна Григорьевна.

Классе в седьмом Залужный, который до этого был одним из самых маленьких по росту в классе, резко взвился вверх, а в его табеле появились тройки. Приблизительно тогда, вспоминают одноклассники, его стали называть Валерчиком: так его до сих пор называют друзья детства.

"Это не жаргон или панибратство. Представьте себе, он был столь скромным обояшкой. Такие кудряшки, улыбка, такие розовые щечки. Никогда грубых слов не употреблял, но и не ласкался. Валерчик", — вспоминает одноклассница Елена Степанюк.

Залужный справа

После девятого класса ребят в рамках курса допризывной подготовки на две недели заселили в настоящую казарму одной из воинских частей города, выдали кирзовые сапоги, портянки. На черно-белых фото того периода можно увидеть первые изображения Валерия Залужного в камуфляже еще советского образца.

Залужный - второй слева

А после этого собрания делегация от новоградской школы уехала на неделю в Ленинград — награда за успешный сбор металлолома и макулатуры. 9-Б класс представляли Залужный, Сергей Степанюк, его будущая жена и еще две девушки. Остальные дети были моложе.

В выпускной класс Валерий Залужный не пошел: образование решил продолжить в Новоград-Волынском машиностроительном техникуме.

"Он пришел к нам со средним баллом 3.9 – не то чтобы плохо, но и не очень хорошо. А ушел от нас с отличием. Он учиться научился у нас, – говорит директор техникума Алла Петрошук и добавляет, что "Его системное, прикладное, техническое мышление сформировалось именно здесь".

Залужный получил диплом по специальности "Прикладная механика". Он мог пойти работать специалистом по обслуживанию и ремонту станков, станков, автоматов, другой техники, а мог продолжить техническое образование – например, в политехническом институте. Или мог реализовать свою детскую мечту — стать комиком (об этом он сказал в интервью журналу Time). Но в конце концов из "города военных" он переехал в военный вуз. В 20 лет Валерий Залужный поступил в Одесский институт сухопутных войск.

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