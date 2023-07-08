Позывной "Волонтер": Валерию Залужному исполнилось 50. Интересные факты о "железном генерале"

Говорят, что главнокомандующий пишет стихи

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сегодня празднует день рождения ему исполняется 50 лет. Во время полномасштабного вторжения генерал стал народным любимцем и стал символом борьбы.

"Телеграф" приводит подборку интересных фактов о Залужном, которых вы могли не знать:

Происходит из семьи военных

Валерий Залужный родился в Новограде-Волынском (сейчас это Звягель) в Житомирской области в семье военнослужащих, с ранних лет мечтал стать военным. Первая учительница Залужного Татьяна Шатульская-Пелешок жила по соседству с семьей его родителей и уверена, что его военная карьера берет начало еще в детстве, передает BBC.

"Залужные вчетвером — взрослые и Валера с младшим братом — жили в однокомнатной квартире у вокзала, там рядом две воинские части. Отец его был военным, он с детства видел вокруг себя военных, любил играть солдатиками на парте, солдатиков на перерывах рисовал. Одна из военных частей была шефами нашей школы: солдаты к нам на уроки приходили, на их плацу детей принимали в октябре и пионеры. Я совсем не удивляюсь, что Валера ушел в военные", — рассказала Татьяна Григорьевна.

Залужный с детства любил играть солдатиками на парте и рисовать их на переменах.

Бык по календарю

Еще один неожиданный факт, Залужный – Бык по восточному календарю. И если верить китайскому гороскопу, рожденные в этот год люди обладают железным характером, жизненной стойкостью, им присуще умение противостоять ударам.

В школе учился на "троечки"

Учился Залужный в одной из школ своего родного города (№9), но не был отличником и учился на троечки, вспоминают учителя и одноклассники Залужного. Татьяна Григорьевна рассказывает, что Залужный был старательным, имел чистые тетради и всегда аккуратно сложенные вещи.

"У нас в классе был мальчик-полусирота, его мама сильно пила, он вечно голодным был. Валера ему то что-то из дома поесть приносил, то свою порцию школьного обеда отдавал. Он был очень хорошим ребенком", — говорит Татьяна Григорьевна.

Залужный в школе, фото "BBC-Украина"

Его одноклассник и школьный друг Сергей Степанюк вспоминают, что в школе он был очень самодостаточным:

"Он был самодостаточен. Я был комсоргом школы и хорошо помню, что в художественной самодеятельности или в спортивных соревнованиях он участвовал только если ему самому было интересно или нужно было помочь классу. Грамоты, какие-то поощрения – это его не интересовало совсем", – вспоминает Сергей.

Не учился в советских вузах

Залужный, которым восхищаются из-за прогрессивных взглядов на военное дело, не имел никакого отношения к советским вузам, а получил образование уже в независимой Украине. После учебы в машиностроительном техникуме с отличием окончил общевоенный факультет Одесского высшего объединенного командного училища в 1997 году. Спустя десять лет закончил обучение в Национальной Академии обороны Украины с золотой медалью.

Валерий Залужный в молодости

В 2014 году окончил с отличием национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского. Был награжден переходным мечом королевы Великобритании как лучший выпускник. А в 2020 году Залужный получил еще один диплом – в Острожской академии, став магистром международных отношений.

Карьера. На работе получил позывной "Волонтер"

Залужный прошел все ступени военной службы: командир учебного взвода, командир боевого взвода, командир роты, командир роты курсантов, командир батальона. Война пришла в жизнь Залужного в 2014 году. Там он впервые столкнулся с необходимостью реформировать армию прямо во время боев на Донбассе. Именно в течение двух лет службы на Донбассе Залужный познакомился со многими военными и волонтерами, с которыми поддерживает контакт до сих пор.

Тогда у него был позывной "Волонтер": военные рассказывают, что полковник Залужный был известен тем, что постоянно "разруливал" проблемы и помогал с обеспечением бойцов на фронте.

Главнокомандующим ВСУ Валерий Залужный стал в 2021 году по указу президента Владимира Зеленского.

В кабинете у Залужного стоят тренажеры

С начала войны место нахождения главнокомандующего ВСУ постоянно меняется в целях безопасности, а выходных у него в принципе нет, говорят ВВС его знакомые.

"Я удивляюсь, как и когда он отдыхает. После полномасштабного вторжения он работает практически 24 часа в сутки. Как такового плана рабочего дня нет. Это постоянная боевая обстановка или планирование мероприятий", — рассказал полковник Анатолий Штефан "Штирлиц", работающий с главнокомандующим.

По его словам, держит генерала в строю спорт, которым он по возможности занимается на стоящих прямо в его кабинете тренажерах.

Знает наизусть стихи Жадана

В апреле украинцев взбудоражил видеоролик, на котором главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не смог сдержать радость, когда получил книгу от писателя Сергея Жадана и начал декламировать его стихи: "Перші дні листопада. Вона спить у порожній кімнаті у чужому ліжку". После чего сказал писателю: "Ты не представляешь!"

Любимец западной прессы

Издание Politico назвало Залужного "железным генералом", посвятив ему статью, где назвало его ярким представителем нового поколения украинских военных, которые смогли оторваться от авторитарного советского прошлого и отметило, что командующий станет легендарной фигурой в истории Украины, потому что успехи украинской армии удивили весь мир.

Издание Politico назвало Залужного "железным генералом"

А в мае Залужный вошел по списку 100 самых влиятельных людей 2022 года по версии журнала Time.

Журнал Time посвящал обложку Залужному

Ранее "Телеграф" писал, что Залужный тронул сеть общением с известным украинским военным.