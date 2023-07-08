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Позывной "Волонтер": Валерию Залужному исполнилось 50. Интересные факты о "железном генерале"

Автор
Анастасия Галата Анастасия Галата
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Главнокомандующий ВСУ стал любимцем украинцев Новость обновлена 08 июля 2023, 10:04
Главнокомандующий ВСУ стал любимцем украинцев. Фото facebook Валерий Залужный

Говорят, что главнокомандующий пишет стихи

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сегодня празднует день рождения ему исполняется 50 лет. Во время полномасштабного вторжения генерал стал народным любимцем и стал символом борьбы.

"Телеграф" приводит подборку интересных фактов о Залужном, которых вы могли не знать:

Происходит из семьи военных

Валерий Залужный родился в Новограде-Волынском (сейчас это Звягель) в Житомирской области в семье военнослужащих, с ранних лет мечтал стать военным. Первая учительница Залужного Татьяна Шатульская-Пелешок жила по соседству с семьей его родителей и уверена, что его военная карьера берет начало еще в детстве, передает BBC.

"Залужные вчетвером — взрослые и Валера с младшим братом — жили в однокомнатной квартире у вокзала, там рядом две воинские части. Отец его был военным, он с детства видел вокруг себя военных, любил играть солдатиками на парте, солдатиков на перерывах рисовал. Одна из военных частей была шефами нашей школы: солдаты к нам на уроки приходили, на их плацу детей принимали в октябре и пионеры. Я совсем не удивляюсь, что Валера ушел в военные", — рассказала Татьяна Григорьевна.

Валерий Залужный в детстве
Залужный с детства любил играть солдатиками на парте и рисовать их на переменах.

Бык по календарю

Еще один неожиданный факт, Залужный – Бык по восточному календарю. И если верить китайскому гороскопу, рожденные в этот год люди обладают железным характером, жизненной стойкостью, им присуще умение противостоять ударам.

В школе учился на "троечки"

Учился Залужный в одной из школ своего родного города (№9), но не был отличником и учился на троечки, вспоминают учителя и одноклассники Залужного. Татьяна Григорьевна рассказывает, что Залужный был старательным, имел чистые тетради и всегда аккуратно сложенные вещи.

"У нас в классе был мальчик-полусирота, его мама сильно пила, он вечно голодным был. Валера ему то что-то из дома поесть приносил, то свою порцию школьного обеда отдавал. Он был очень хорошим ребенком", — говорит Татьяна Григорьевна.

Валерий Залужный в детстве
Залужный в школе, фото "BBC-Украина"

Его одноклассник и школьный друг Сергей Степанюк вспоминают, что в школе он был очень самодостаточным:

"Он был самодостаточен. Я был комсоргом школы и хорошо помню, что в художественной самодеятельности или в спортивных соревнованиях он участвовал только если ему самому было интересно или нужно было помочь классу. Грамоты, какие-то поощрения – это его не интересовало совсем", – вспоминает Сергей.

Не учился в советских вузах

Залужный, которым восхищаются из-за прогрессивных взглядов на военное дело, не имел никакого отношения к советским вузам, а получил образование уже в независимой Украине. После учебы в машиностроительном техникуме с отличием окончил общевоенный факультет Одесского высшего объединенного командного училища в 1997 году. Спустя десять лет закончил обучение в Национальной Академии обороны Украины с золотой медалью.

Валерий Залужный, архивные фото
Валерий Залужный в молодости

В 2014 году окончил с отличием национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского. Был награжден переходным мечом королевы Великобритании как лучший выпускник. А в 2020 году Залужный получил еще один диплом – в Острожской академии, став магистром международных отношений.

Карьера. На работе получил позывной "Волонтер"

Залужный прошел все ступени военной службы: командир учебного взвода, командир боевого взвода, командир роты, командир роты курсантов, командир батальона. Война пришла в жизнь Залужного в 2014 году. Там он впервые столкнулся с необходимостью реформировать армию прямо во время боев на Донбассе. Именно в течение двух лет службы на Донбассе Залужный познакомился со многими военными и волонтерами, с которыми поддерживает контакт до сих пор.

Тогда у него был позывной "Волонтер": военные рассказывают, что полковник Залужный был известен тем, что постоянно "разруливал" проблемы и помогал с обеспечением бойцов на фронте.

Главнокомандующим ВСУ Валерий Залужный стал в 2021 году по указу президента Владимира Зеленского.

В кабинете у Залужного стоят тренажеры

С начала войны место нахождения главнокомандующего ВСУ постоянно меняется в целях безопасности, а выходных у него в принципе нет, говорят ВВС его знакомые.

"Я удивляюсь, как и когда он отдыхает. После полномасштабного вторжения он работает практически 24 часа в сутки. Как такового плана рабочего дня нет. Это постоянная боевая обстановка или планирование мероприятий", — рассказал полковник Анатолий Штефан "Штирлиц", работающий с главнокомандующим.

По его словам, держит генерала в строю спорт, которым он по возможности занимается на стоящих прямо в его кабинете тренажерах.

Знает наизусть стихи Жадана

В апреле украинцев взбудоражил видеоролик, на котором главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не смог сдержать радость, когда получил книгу от писателя Сергея Жадана и начал декламировать его стихи: "Перші дні листопада. Вона спить у порожній кімнаті у чужому ліжку". После чего сказал писателю: "Ты не представляешь!"

Любимец западной прессы

Издание Politico назвало Залужного "железным генералом", посвятив ему статью, где назвало его ярким представителем нового поколения украинских военных, которые смогли оторваться от авторитарного советского прошлого и отметило, что командующий станет легендарной фигурой в истории Украины, потому что успехи украинской армии удивили весь мир.

Валерий Залужный
Издание Politico назвало Залужного "железным генералом"

А в мае Залужный вошел по списку 100 самых влиятельных людей 2022 года по версии журнала Time.

Валерий Залужный
Журнал Time посвящал обложку Залужному

Ранее "Телеграф" писал, что Залужный тронул сеть общением с известным украинским военным.

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