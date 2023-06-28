"Ану оделся, бегом": Залужный умилил сеть общением с известным украинским военным

В соцсетях уже успели оценить общение главкома с воинами ВСУ

Уровню коммуникации главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с украинскими защитниками можно только позавидовать. Его комментарий под постом главного бойца 47-й бригады ВСУ "Магура" и "похитителя женских сердец" Валерия Маркуса вызвал настоящее умиление в сети.

Так, сегодня, 28 июня, Маркус опубликовал на своей странице в Facebook видео, на котором он, стоя без шлема и защиты, рассказал о продвижении своего подразделения, которое сейчас происходит не так быстро из-за плотной обороны врага. Во время записи этого ролика на фоне прозвучал взрыв.

Под роликом Валерия Маркуса свой комментарий оставил Валерий Залужный, в котором дал приказ военному немедленно надеть защиту.

"Валерий! Ану оделся бегом ! Получишь у меня", — написал главнокомандующий.

В ответ на это Маркус ответил коротко: "Слушаюсь".

Украинцев в соцсетях восхитило общение главнокомандующего с бойцом: "Настоящий отец"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Валерий Залужный пришел на свадьбу в украинской паре. Новоиспеченный супруг поблагодарил главкома за то, что сделал "невероятным" этот важный день в их жизни.