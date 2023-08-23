Любив географію та КВК: опубліковано нові шкільні фото Залужного

У шкільні роки майбутній генерал любив грати у баскетбол та був учасником різних фестивалів

Головнокомандувачем Збройних сил України та "Залізний генерал" Валерій Залужний пройшов великий шлях, щоб стати тим, ким сьогодні ми всі його знаємо. Більше про нього можуть розповісти історії з дитинства. У гімназії, де навчався головком, згадали, яким він був у шкільні роки, показавши фотографії з тих часів.

Валерій Залужний протягом дев’яти років навчався у гімназії №9 у Звягелі (колишньому Новоград-Волинському) у Житомирській області. Його улюбленим предметом була географія, а, крім уроків, він любив грати в баскетбол. Майбутній генерал був активним учасником змагань, фестивалів та КВК та завжди відрізнявся своєю дисциплінованістю. Про це пише "Укрінформ".

Фото — Укрінформ

Директор гімназії Лідія Хоменко розповіла, що відколи Валерія Залужного призначили головнокомандувачем ЗСУ, тут часто бувають як українські, так і іноземні журналісти.

До ювілею попереднього директора школи Віктора Мельника генерал записав відеопривітання. Його з великою гордістю дивились усі вчителі. На нього також чекали на захід з нагоди 100-річчя школи, але приїхати Залужний, на жаль, не зміг.

Однокласники та вчителі Залужного, як і у шкільні роки називають його Валерою. Показуючи фото з того періоду, вони відзначають, що сьогоднішній генерал — це той високий хлопець із кучерявим волоссям.

Вчителька біології Людмила Шапран, яка була заступником директора з виховної роботи у школі №9, коли тут навчався головком, показала журналістам чорно-білі фото із молодим Залужним.

"Ось тут Валерій був флагоносцем. — Це лінійка 1 вересня. У школі ми проводили багато заходів, фестивалів, конкурсів, змагань, КВК, і Валера в них брав найактивнішу участь. Дуже дисциплінований, відповідальний і завжди мав свою думку. Валера навчався на 4 і 5 (за чинною тоді п’ятибальною системою оцінювання – Ред.)", — розповіла вона.

Фото — Укрінформ

Ще одне фото, яке показало Шапран, було зроблено до Ленінграда (нинішнього Санкт-Петербурга). Поїздку туди клас отримав після перемоги у збиранні макулатури та металолому. На знімку виділяються два високі хлопці – Валерій Залужний та його шкільний друг Сергій Степанюк

Фото — Укрінформ

Школу Валерій залишив після 9 класу за рік до закінчення. Він прийняв рішення йти вчитися до Новограда-Волинського машинобудівного технікуму на спеціальність "Прикладна механіка". Хоча для всіх це стало несподіванкою, його вчителька вважає, що школу на той момент Залужний переріс і йому потрібно було розвиватися далі.

Перший ліворуч – Сергій Степанюк, другий – Валерій Залужний. Фото — Укрінформ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у ЗМІ розповіли, яким було дитинство Валерія Залужного та показали його милі дитячі фотографії.