Позивний "Волонтер": Валерію Залужному виповнилося 50. Цікаві факти про "залізного генерала"

Подейкують, що головнокомандувач пише вірші

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сьогодні день народження — йому виповнюється 50 років. За час повномасштабного вторгнення генерал став народним улюбленцем та став символом боротьби.

"Телеграф" наводить добірку цікавих фактів про Залужного, яких ви могли не знати:

Походить з родини військових

Валерій Залужний народився у Новоград-Волинському (зараз це Звягель) у Житомирській області в родині військовослужбовців, тому з ранніх років мріяв стати військовим. Перша вчителька Залужного Тетяна Шатульська-Пелешок мешкала по сусідству з родиною його батьків і впевнена, що його військова кар'єра бере початок ще в дитинстві, передає BBC:

"Залужні учотирьох — дорослі і Валера з молодшим братом — жили в однокімнатній квартирі біля вокзалу, там поруч дві військові частини. Батько його був військовим, він змалечку бачив навколо себе військових, любив гратися солдатиками на парті, солдатиків на перервах малював. Одна з військових частин була шефами нашої школи: солдати до нас на уроки приходили, на їхньому плацу дітей приймали у жовтенята й піонери. Я зовсім не дивуюсь, що Валера пішов у військові", — розповіла Тетяна Григорівна.

Залужний з дитинства любив гратися солдатиками на парті та малювати їх на перервах

Бик за календарем

Ще один несподіваний факт, Залужний – Бик за східним календарем. І якщо вірити китайському гороскопу, народжені в цей рік люди мають залізний характер, життєву стійкість, їм притаманне уміння протистояти ударам.

У школі вчився на "трієчки"

Навчався Залужний в одній зі шкіл свого рідного міста (№9), але не був відмінником та вчився на трієчки, згадують вчителі та однокласники Залужного. Тетяна Григорівна розповідає, що Залужний був старанним, мав чисті зошити і завжди охайно складені речі.

"У нас у класі був хлопчик-напівсирота, його мама сильно пила, він вічно голодним був. Валера йому то щось з дому поїсти приносив, то свою порцію шкільного обіду віддавав. Він був дуже добрим дитям", — каже Тетяна Григорівна.

Залужний у школі, фото "BBC-Україна"

Його однокласник та шкільний друг Сергій Степанюк пригадують, що у школі той був дуже самодостатнім:

"Він був самодостатній. Я був комсоргом школи і добре пам’ятаю, що в художній самодіяльності чи в спортивних змаганнях він брав участь тільки якщо йому самому було цікаво або треба було допомогти класу. Грамоти, якісь заохочення – це його не цікавило зовсім", — згадує Сергій.

Не навчався у радянських ВНЗ

Залужний, яким захоплюються за прогресивні погляди у військовій справі, не мав жодного стосунку до радянських вишів, а здобув освіту у ВНЗ України. Після навчання в машинобудівному технікумі з відзнакою закінчив загальновійськовий факультет Одеського вищого об'єднаного командного училища в 1997 році. Через десять років закінчив навчання в Національній Академії оборони України із золотою медаллю.

Валерій Залужний у молодості

У 2014 році закінчив з відзнакою національний університет оборони України імені Івана Черняховського. Був нагороджений перехідним мечем королеви Великобританії — як найкращий випускник. А у 2020 році Залужний отримав ще один диплом — в Острозькій академії, ставши магістром міжнародних відносин.

Кар'єра. На роботі отримав позивний "Волонтер"

Залужний пройшов усі щаблі військової служби: командир навчального взводу, командир бойового взводу, командир навчальної роти, командир роти курсантів, командир батальйону. Війна прийшла у життя Залужного у 2014 році. Там він вперше зіткнувся з потребою реформувати армію прямо під час боїв на Донбасі. Саме впродовж двох років служби на Донбасі Залужний познайомився з багатьма військовими та волонтерами, з якими підтримує контакт і досі.

Тоді у нього був позивний "Волонтер": військові розповідають, що полковник Залужний був відомий тим, що постійно "розрулював" проблеми та допомагав із забезпеченням бійців на фронті.

Головнокомандувачем ЗСУ Валерій Залужний став 2021 року за указом президента Володимира Зеленського.

У кабінеті у Залужного стоять тренажери

З початку війни місце перебування головнокомандувача ЗСУ постійно змінюється задля безпеки, а вихідних у нього в принципі немає, кажуть ВВС його знайомі.

"Я дивуюся, як і коли він відпочиває. Після повномасштабного вторгнення він працює практично 24 години на добу. Як такого плану робочого дня немає. Це постійна бойова обстановка або планування заходів", — розповів полковник Анатолій Штефан "Штірліц", який працює з головнокомандувачем.

За його словами, тримає генерала в строю спорт, яким він за можливості займається на тренажерах, що стоять прямо в його кабінеті.

Знає напам'ять вірші Жадана

У квітні українців зворушив відеоролик, на якому головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не зміг стримати радість, коли отримав книгу від письменника Сергія Жадана та почав декламувати його вірші: "Перші дні листопада. Вона спить у порожній кімнаті у чужому ліжку". Після чого сказав письменнику: "Ти не уявляєш!".

Улюбленець західної преси

Видання Politico назвало Залужного "залізним генералом", присвятивши йому статтю, де назвало його яскравим представником нового покоління українських військових, які змогли відірватися від авторитарного радянського минулого й зазначило, що командувач стане легендарною постаттю в історії України, бо успіхи української армії здивували весь світ.

Видання Politico назвало Залужного "залізним генералом"

А в травні Залужний увійшов по списку 100 найвпливовіших людей 2022 за версією журналу Time.

Журнал Time присвячував обкладинку Залужному

Раніше "Телеграф" писав, що Залужний зворушив мережу спілкуванням з відомим українським військовим.