У росіян буде істерика: Залужний показав, у якій футболці зустрівся із британським адміралом (фото)

У мережі вже оцінили новий лук генерала

Український генерал, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний з’явився у новому образі на зустрічі з начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом сером Тоні Радакіним. Його футболка з оригінальним принтом не залишає поза увагою.

Відповідну фотографію головком опублікував у своєму Telegram-каналі. При цьому він зазначив, що розповів Радакіну про оборонні та наступальні дії на фронті і особливо наголосив на необхідності посилення нашої протиповітряної оборони.

На фото можна помітити, що на футболці Валерія Залужного є напис "Зробимо мо**алів хорошимии". Ця фраза пішла від відомого мема в мережі "хороший руский — мертвый русский". Вона, своєю чергою, ймовірно, з’явилася у відповідь на заяви, що є й добрі росіяни, а не лише ті, що прийшли на українську землю та вбивають тих, хто на ній живе.

Варто додати, що цю фразу коментував і президент Володимир Зеленський. Він згадав, що подібний вислів був з приводу індіанців. Його сказав генерал армії юніоністів Філіп Генрі Шерідан в 1986 році й звучало воно так: "Єдині добрі індіанці, яких я коли-небудь бачив, були мертві". А вже згодом фраза перетворилася на "добрий індіанець — мертвий індіанець".

Користувачі мережі, до речі, оцінили новий лук Залужного.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 8 липня головнокомандувачу Валерію Залужному виповнилося 50 років. "Телеграф" зібрав цікаві факти про життя генерала та показав дитячі та юнацькі фото головкому.