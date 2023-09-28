"У путина нет места в спине для ножей": президент Казахстана сделал заявление о россии, сеть в восторге

В сети смеются над путиным после заявление президента Казахстана

Отношения между Казахстаном и россиией ухудшаются. На днях в стране отказались от работы с женой пескова, а сегодня президент Касым-Жомарт Токаев публично заявил, что намерен соблюдать санкционный режим в отношении россии.

Об этом сообщает Tengrinews, а в сети публикуют видео заявления, которое Токаев сделал во время визита в Германию. Президент подчеркнул, что не помогает россии обходить западные санкции сейчас и не намерен делать этого в будущем.

"Казахстан однозначно заявил о том, что будет следовать санкционному режиму. Мы имеем контакты с соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима, и каких-либо опасений немецкой стороны в отношении возможных действий, направленных на то, чтобы обойти санкционный режим, мне кажется, не должно быть", — сказал Токаев.

Президент Казахстана 28 сентября посетил Германию, где намерен провести переговоры с властями страны, а также принять участие во встрече глав государств Центральной Азии и Германии. Также запланировано выступление Касыма-Жомарта Токаева на международном форуме Berlin Global Dialogue, а также несколько встреч с представителями делового сообщества Германии.

В сети такое заявление сочли очередным ножом в спину россии, но другие предположили, что таким образом Токаев хочет усадить россию за стол переговоров. Также в сети пошутили, что отчество Токаева путину теперь будет произнести еще сложнее. Дело в том, что в июне 2022 года на встрече с президентом Казахстана российский диктатор назвал Касым-Жомарта Кемелевича Токаева не его именем, а словосочетанием, которое прозвучало примерно как "Кемежам Ишемильевич".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что отношения россии и Армениии ухудшаются. Страна вышла из ОДКБ и согласилась участвовать в учениях вместе с США.