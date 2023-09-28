"У путіна немає місця в спині для ножів": президент Казахстану зробив заяву про росію, мережа в захваті

У мережі сміються над путіним після заяви президента Казахстану

Відносини між Казахстаном та росією погіршуються. Днями в країні відмовилися від роботи з дружиною пєскова, а сьогодні президент Касим-Жомарт Токаєв публічно заявив, що має намір дотримуватися санкційного режиму щодо росії.

Про це повідомляє Tengrinews, а в мережі публікують відео заяви, яку Токаєв зробив під час візиту до Німеччини. Президент наголосив, що не допомагає росії обходити західні санкції зараз і не має наміру робити цього в майбутньому.

"Казахстан однозначно заявив про те, що буде слідувати санкційному режиму. Ми маємо контакти з відповідними організаціями щодо дотримання санкційного режиму, і будь-яких побоювань німецької сторони щодо можливих дій, спрямованих на те, щоб обійти санкційний режим, мені здається, не повинно бути", — сказав Токаєв.

Президент Казахстану 28 вересня відвідав Німеччину, де має намір провести переговори з владою країни, а також взяти участь у зустрічі глав держав Центральної Азії та Німеччини. Також заплановано виступ Касима-Жомарта Токаєва на міжнародному форумі Berlin Global Dialogue, а також кілька зустрічей із представниками ділової спільноти Німеччини.

У мережі таку заяву назвали черговим ножем у спину росії, але інші припустили, що таким чином Токаєв хоче посадити росію за стіл переговорів. Також у мережі пожартували, що по батькові Токаєва путіну тепер буде вимовити ще складніше. Річ у тому, що у червні 2022 року на зустрічі з президентом Казахстану російський диктатор назвав Касим-Жомарта Кемелевича Токаєва не його ім’ям, а словосполученням, яке прозвучало приблизно як "Кемежам Ішемільєвіч".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що відносини росії та Вірменії погіршуються. Країна вийшла з ОДКБ і погодилася брати участь у навчаннях разом із США.