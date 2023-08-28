Консул росії заявив про утиск російськомовних у Казахстані: у МЗС країни не довго думали з відповіддю

Влада Казахстану заявила, що в росії не володіли актуальної інформацією

Генеральний консул росії євген бобров у Казахстані заявив про утиски російськомовного населення. У МЗС країни відреагували та заявили, що той більше не є дипломатом у їхній країні.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ, зокрема BaigeNews.kz. В інтерв’ю російським ЗМІ бобров поскаржився, що освітнє відомство Казахстану змінило програму навчання, в її основі тепер лежить казахська мова.

Так, за словами боброва, у Казахстані залишилося лише 15% російськомовного населення, а першокласникам, яких навчають державною мовою, більше не викладають російську. Причина полягає в тому, що в Казахстані просто дефіцит фахівців, і щоб це виправити, країна має вести "збалансовану мовну політику" і тісно співпрацювати з росією у питаннях культури.

У Міністерстві закордонних справ відреагували на таку заяву. По-перше, за їхніми словами, євген бобров закінчив свою дипломатичну місію і більше не є генконсулом росії в Алма-Аті. Він покинув країну. Також офіційний представник МЗС Казахстану Айбек Смадіяров зазначив, що генконсул не володів актуальною інформацією — понад тисячу шкіл, як і раніше, викладають російською мовою.

"З 7 711 державних шкіл 3 957 ведуть навчання тільки казахською мовою, 1 203 школи — російською мовою, а 2 551 школа — казахською та російською мовами. При цьому планів на повний перехід всіх шкіл країни виключно на казахську мову навчання немає. Сьогодні громадянин сам має право вибирати, якою мовою його дітям навчатися", — заявив Смадіяров.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Херсоні спалахнув мовний скандал в одній із держустанов. Чиновниця з принципу відмовлялася переходити на державну мову, як того вимагає закон.