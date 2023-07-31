Закидали пляшками та яйцями: у Батумі знову влаштували "теплий" прийом російським туристам (фото, відео)

На борту лайнера багато російських зірок, які підтримують путіна

У грузинському Батумі знову влаштували "теплий" прийом для російських туристів, які прибули до місцевого порту на лайнері Astoria Grande. Аналогічна ситуація із цим лайнером сталася й кілька днів тому.

Гостей тут зустрічали сотні активістів, які закидали росіян пляшками та яйцями, пише "Ехо Кавказу".

Як повідомляють журналісти видання, зокрема, активісти закидали автобус із російськими туристами, які зійшли на берег.

Водночас більшість росіян все ще залишається на борту корабля.

За даними МВС Грузії, внаслідок заворушень було затримано дев’ятьох людей. Як повідомив один із керівників партії "Лело" Іраклій Купрадзе, серед затриманих громадянка України.

Зазначимо, що лайнер Astoria Grande 29 липня вирушив маршрутом Сочі-Трабзон-Батумі-Амасра-Стамбул-Сочі. На його борту знаходяться також зірки телеканалу RU.TV, які активно підтримують війну проти України та висловлюють підтримку діям диктатора володимира путіна.

Раніше "Телеграф" писав про те, що нещодавно у Грузії розповіли про причини, через які не вводять санкції проти росії.