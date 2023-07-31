Закидали бутылками и яйцами: в Батуми снова устроили "теплый" прием русским туристам (фото, видео)

На борту лайнера много российских звезд, поддерживающих путина

В грузинском Батуми снова устроили "теплый" прием для российских туристов, которые прибыли в местный порт на лайнере Astoria Grande. Аналогичная ситуация с этим лайнером произошла и несколько дней назад.

Гостей здесь встречали сотни активистов, которые закидали россиян бутылками и яйцами, пишет "Эхо Кавказа".

Как сообщают журналисты издания, в частности, активисты забросали автобус с российскими туристами, которые сошли на берег.

В то же время большая часть россиян все еще остается на борту корабля.

По данным МВД Грузии, в результате беспорядков были задержаны девять человек. Как сообщил один из руководителей партии "Лело" Ираклий Купрадзе, в числе задержанных гражданка Украины.

Отметим, что лайнер Astoria Grande 29 июля отправился по маршруту Сочи–Трабзон–Батуми–Амасра–Стамбул–Сочи. На его борту находятся также и звезды телеканала RU.TV, которые активно поддерживают войну против Украины.

Ранее "Телеграф" писал о том, что недавно в Грузии рассказали о причинах, по которым не вводят санкции против россии.