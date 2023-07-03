Европа не имеет права казнить людей: Зеленский вступился за Саакашвили

Состояние здоровья бывшего лидера Грузии ухудшается

Владимир Зеленский вступился за бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который во время заключения изменился до неузнаваемости. Глава Украины призвал мир отреагировать на ситуацию и спасти человека.

Об этом он написал в своем официальном Telegram-канале. Владимир Зеленский напомнил, что Михаил Саакашвили является гражданином Украины и наша страна неоднократно просила выдать его.

Президент заявил, что Саакашвили убивает россия, но руками властей Грузии. За время заключения бывший президент сильно похудел, на свежих фото его не узнать: щеки впали, тело просто обтянуто кожей и видны ребра. Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина и партнеры по координации неоднократно призывали Тбилиси обсудить выдачу Саакашвили, но безрезультатно.

Также украинский президент сообщил, что поручил МИД вызвать посла Грузии в Украине, чтобы выразить решительный протест. Кроме того, ему было предложено покинуть Украину в ближайшие 48 часов, чтобы провести консультацию с властями в Тбилиси.

"Еще раз призываю грузинские власти передать Украине гражданина Украины Михаила Саакашвили для необходимого лечения и ухода. И призываю наших партнеров обратиться, не игнорировать эту ситуацию и спасти этого человека. Ни одна власть в Европе не имеет права казнить людей, жизнь – это базовая европейская ценность", — заявил Владимир Зеленский.

Михаил Саакашвили до и после заключения в Грузии

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что еще в феврале Михаил Саакашвили выглядел иначе. На тот момент он уже исхудал, но не до такой степени, как сейчас.