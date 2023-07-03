Живой скелет: Саакашвили изменился до неузнаваемости, сеть ошеломлена

Украинец продолжает оставаться в заключении

Состояние здоровья бывшего президента Грузии и гражданина Украины Михаила Саакашвили после его заключения на родине, судя по всему, продолжает ухудшаться.

Об этом свидетельствуют его новые фото, сделанные во время очередного судебного заседания.

На заседании суда Саакашвили присоединился онлайн из клиники "Вивамеди". Даже невооруженным взглядом можно заметить, что бывший президент продолжает стремительно терять в весе. Отличия в его внешности очевидны даже по сравнению с фото, сделанными в начале года.

"Я могу быть физически слабым, но я очень силен изнутри, я очень силен! Я не совершал преступления против Грузии", — передает слова Саакашвили его пресс-секретарь Дарина Чиж, подписывая фото — "Третий президент Грузии! Человек построил вашу страну и вывел из экономического кризиса"

В сети многие оказались в ужасе от увиденного.

Напомним, что Михаил Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября позапрошлого года, где уже на следующий день был задержан грузинскими правоохранителями по делу о разгоне митинга в 2007 году. Политика поместили в тюрьму в городе Рустави.

Сразу после задержания "Телеграф" побывал в Грузии и показал, как выглядит та самая тюрьма, где содержали Саакашвили. С того времени уже много тревожных новостей было о состоянии здоровья экс-президента Грузии. На то, что происходит в тюрьме с бывшим президентом Грузии отреагировали и в Украине, заявив о готовности принять Саакашвили. В дело даже включился президент Владимир Зеленский, который жестко высказался по этому поводу и назвал происходящее "пытками гражданина Украины". Но президент Грузии Саломе Зурабишвили отказывается помиловать Саакашвили и заявляет, что грузинский народ якобы хочет его наказания.