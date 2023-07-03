Живий скелет: Саакашвілі змінився до невпізнаваності, мережа приголомшена

Українець продовжує залишатися в ув’язненні

Стан здоров’я колишнього президента Грузії та громадянина України Михайла Саакашвілі після його ув’язнення на батьківщині, судячи з усього, продовжує погіршуватися.

Про це свідчать нові фото, зроблені під час чергового судового засідання.

На засіданні суду Саакашвілі приєднався онлайн із клініки "Вівамеді". Навіть неозброєним поглядом можна побачити, що колишній президент продовжує стрімко втрачати вагу. Відмінності у його зовнішності очевидні навіть у порівнянні з фото, зробленими на початку року.

"Я можу бути фізично слабким, але я дуже сильний зсередини, я дуже сильний! Я не вчиняв злочину проти Грузії", — передає слова Саакашвілі його прессекретар Дарина Чиж, підписуючи фото — "Третій президент Грузії! Людина збудувала вашу країну і вивела з економічної кризи"

У мережі багато хто опинився в жаху від побаченого.

Нагадаємо, що Михайло Саакашвілі повернувся до Грузії наприкінці вересня позаминулого року, де його вже наступного дня було затримано грузинськими правоохоронцями у справі про розгін мітингу у 2007 році. Політика помістили у в’язницю у місті Руставі.

Відразу після затримання "Телеграф" побував у Грузії і показав, як виглядає та сама в’язниця, де утримували Саакашвілі. З того часу вже багато тривожних новин було про стан здоров’я експрезидента. На те, що відбувається у в’язниці з колишнім президентом Грузії, відреагували і в Україні, заявивши про готовність прийняти Саакашвілі. До справи навіть включився президент Володимир Зеленський, який жорстко висловився з цього приводу та назвав те, що відбувається, "катуваннями громадянина України". Але президент Грузії Саломе Зурабішвілі відмовляється помилувати Саакашвілі та заявляє, що грузинський народ нібито хоче його покарання.