Україна офіційно звернулася до Грузії з проханням щодо Саакашвілі

МЗС висловлює рішучий протест щодо негуманного поводження із політиком

Міністерство закордонних справ України заявило, що вважає психологічним і фізичним насильством дії грузинської влади стосовно колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, стан якого лише погіршується. Засудженого ексголову Одеської ОДА просять передати Україні.

Про це у четвер, 2 лютого, йдеться на офіційному сайті українського відомства.

"Закликаємо грузинську владу негайно припинити знущатися з Міхеіла Саакашвілі та передати його Україні. Не грайтеся із життям людини заради політичної помсти", — йдеться у публікації.

У міністерстві також додали, що відносно Саакашвілі влада Грузії діє гірше, аніж свого часу діяли представники НКВС СРСР, адже вона застосовує до ув'язненого як психологічне, так і фізичне насильство, зокрема, відмовляючи йому у вкрай необхідному медичному огляді та допомозі. Таким чином вона свідомо створює безпосередню загрозу його життю, переконані у відомстві.

Також зазначається, що дії грузинського уряду можна розцінювати як грубе порушення прав людини, мовляв, така поведінка йде в розріз із задекларованим курсом Тбілісі на здобуття членства в ЄС і може прямо свідчити про згортання демократії в Грузії.

"Не грайтеся із життям людини заради політичної помсти!", — наголосили у заяві.

МЗС також звернулося й до інших іноземних урядів і міжнародних організацій із проханням публічно стати на захист Саакашвілі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні вже не перше висловлюють свої побажання щодо надання прихистку Саакашвілі. Зокрема, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи стан здоров'я колишнього президента Грузії, наголосивши, що Тбілісі нарешті має зробити "правильний вибір".