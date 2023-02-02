Украина официально обратилась к Грузии с просьбой насчет Саакашвили

МИД выражает решительный протест по поводу негуманного обращения с политиком

Министерство иностранных дел Украины заявило, что считает психологическим и физическим насилием действия грузинских властей в отношении бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, состояние которого только ухудшается. Осужденного экс-главу Одесской ОГА просят передать Украине.

Об этом в четверг, 2 февраля, говорится на официальном сайте украинского ведомства.

"Призываем грузинские власти немедленно прекратить издеваться над Михеилом Саакашвили и передать его Украине. Не играйтесь с жизнью человека ради политической мести", — говорится в публикации.

В министерстве также добавили, что в отношении Саакашвили власти Грузии действуют хуже, чем в свое время действовали представители НКВД СССР, ведь они применяют к заключенному как психологическое, так и физическое насилие, в частности, отказывая ему в крайне необходимом медицинском осмотре и помощи. Таким образом, она сознательно создает непосредственную угрозу его жизни, убеждены в ведомстве.

Также отмечается, что действия грузинского правительства можно расценивать как грубое нарушение прав человека, ведь такое поведение идет в разрез с задекларированным курсом Тбилиси на обретение членства в ЕС и может прямо свидетельствовать о сворачивании демократии в Грузии.

"Не играйте с жизнью человека ради политической мести!", — подчеркнули в заявлении.

МИД также обратился и к другим иностранным правительствам и международным организациям с просьбой публично встать на защиту Саакашвили.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине уже не первый раз высказывают свои пожелания по поводу предоставления убежища Саакашвили. В частности, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя состояние здоровья бывшего президента Грузии, отметив, что в Тбилиси наконец-то должны сделать "правильный выбор".