"Скоро помру, якщо...": Саакашвілі приголомшив заявою про своє здоров’я

Саакашвілі каже, що у нього розвинулися більш як 20 серйозних захворювань

Експрезидент Грузії та громадянин України Михайло Саакашвілі, перебуваючи у грузинській в’язниці у стані, який постійно погіршується, заявив, що він вмирає.

Про це він написав у статті для газети Politico.

"В ув'язненні моє здоров’я різко погіршилося. Я зараз вмираю", — пише Саакашвілі.

Він також стверджує, що до нього застосовуються тортури і назвав себе політв’язнем.

"Мене систематично катували, фізично і психологічно, і нині в моєму організмі є ознаки отруєння важкими металами. Тепер я страждаю від приголомшливої множини з більш ніж 20 серйозних захворювань, усі з яких розвинулися в ув’язненні", — йдеться у матеріалі.

Саакашвілі підкреслив, що коли він повернувся до себе на батьківщину до Грузії, він був "здоровим, енергійним 54-річним чоловіком".

"Стає все очевиднішим, що я скоро помру, якщо не отримаю належну медичну допомогу за межами країни", — резюмує політик.

Нагадаємо, що восени 2021 року колишнього голова Одеської ОДА Сааакашвілі повернувся до Грузії, щоб підтримати свою партію перед виборами, де його затримали за звинуваченнями 2010 року і засудили до шести років позбавлення волі. Відразу після затримання "Телеграф" побував у цій країні і показав, як виглядає та в’язниця, де утримували політика.

З того часу вже багато тривожних новин було про його стан здоров’я. У справу втрутилася й Україна. Президент Зеленський заявив про тортури громадянина нашої країни, а в ОП заявили, що Україна готова прийняти колишнього президента Грузії і закликала грузинську владу зробити "правильний вибір і не дати померти людині". МЗС нашої країни офіційно зверталося до Грузії і висловило рішучий протест з приводу негуманного поводження з політиком.