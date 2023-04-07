"Скоро умру, если...": Саакашвили ошеломил заявлением о своем здоровье

Саакашвили говорит, что у него развились более чем 20 серьезных заболеваний

Находящийся в грузинской тюрьме экс-президент Грузии и гражданин Украины Михаил Саакашвили, состояние которого постоянно ухудшается, заявил, что он умирает.

Об этом он написал в статье для газеты Politico.

"В заключении мое здоровье резко ухудшилось. Я сейчас умираю", — пишет Саакашвили.

Он также утверждает, что в его отношении применяются пытки и назвал себя политзаключенным.

"Меня систематически пытали, физически и психологически, и в настоящее время в моем организме есть признаки отравления тяжелыми металлами. Теперь я страдаю от ошеломляющего множества из более чем 20 серьезных заболеваний, все из которых развились в заключении", — говорится в материале.

Саакашвили подчеркнул, что, когда он вернулся к себе на родину в Грузию он был "здоровым, энергичным 54-летним мужчиной".

"Становится все более очевидным, что я скоро умру, если не получу надлежащую медицинскую помощь за пределами страны", — резюмирует политик.

Напомним, что осенью 2021 года бывший глава Одесской ОГА Сааакашвили вернулся в Грузию, чтобы поддержать свою партию перед выборами, где был задержан по обвинениям 2010 года и приговорен к шести годам лишения свободы. Сразу после задержания "Телеграф" побывал в этой стране и показал, как выглядит та самая тюрьма, где содержали политика.

С тех пор уже много тревожных новостей было о его состоянии здоровья. В дело вмешалась и Украина. Президент Зеленский заявил о пытках гражданина нашей страны, а в ОП заявили, что Украина готова принять бывшего президента Грузии и призвали грузинские власти сделать "правильный выбор и не дать умереть человеку". МИД нашей страны официально обращалася к Грузии и выразил решительный протест по поводу негуманного обращения с политиком.