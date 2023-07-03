Європа не має права страчувати людей: Зеленський заступився за Саакашвілі

Стан здоров’я колишнього лідера Грузії погіршується

Володимир Зеленський заступився за колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі, який під час ув’язнення змінився до невпізнання. Глава України закликав світ відреагувати на ситуацію та врятувати людину.

Про це він написав у своєму офіційному Telegram-каналі. Володимир Зеленський нагадав, що Михайло Саакашвілі є громадянином України, і наша країна неодноразово просила видати його.

Президент заявив, що Саакашвілі вбиває росія, але руками влади Грузії. За час ув’язнення колишній президент схуд, на свіжих фото його не впізнати: щоки впали, тіло просто обтягнуте шкірою і видно ребра. Володимир Зеленський наголосив, що Україна та партнери з координації неодноразово закликали Тбілісі обговорити видачу Саакашвілі, але безрезультатно.

Також український президент повідомив, що доручив МЗС викликати посла Грузії в Україні, щоб висловити рішучий протест. Крім того, йому було запропоновано залишити Україну в найближчі 48 годин, щоб провести консультацію з владою в Тбілісі.

"Ще раз закликаю грузинську владу передати Україні громадянина України Михайла Саакашвілі для необхідного лікування та догляду. І закликаю наших партнерів звернутися, не ігнорувати цю ситуацію і врятувати цю людину. Жодна влада в Європі не має права страчувати людей, життя – це базова європейська цінність", — заявив Володимир Зеленський.

Михайло Саакашвілі до та після ув’язнення в Грузії

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що ще у лютому Михайло Саакашвілі виглядав інакше. На той момент він уже схуд, але не настільки, як зараз.