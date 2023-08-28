Консул рф заявил о притеснении русскоязычных в Казахстане: в МИД страны не долго думали с ответом

Власти Казахстана заявили, что в россии не владели актуальной информацией

Генеральный консул россии евгений бобров в Казахстане заявил о притеснениях русскоязычного населения. В МИД страны отреагировали и заявили, что тот больше не является дипломатом в их стране.

Об этом сообщают местные СМИ, в частности, BaigeNews.kz. В интервью российским СМИ бобров пожаловался, что образовательное ведомство Казахстана изменило программу обучения, в её основе теперь лежит казахский язык.

Так, по словам боброва, в Казахстане осталось только 15% русскоязычного населения, а первоклассникам, которых обучают на государственном языке, больше не преподают русский. Причина заключается в том, что в Казахстане попросту дефицит специалистов, и чтобы это исправить, страна должна вести "сбалансированную языковую политику" и тесно сотрудничать с россией в вопросах культуры.

В Министерстве иностранных дел отреагировали на такие заявление. Во-первых, по их словам, евгений бобров закончил свою дипломатическую миссию и больше не является генконсулом россии в Алма-Ате. Он покинул страну. Также официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров отметил, что генконсул не владел актуальной информацией — больше тысячи школ по-прежнему преподают на русском языке.

"Из 7 711 государственных школ 3 957 ведут обучение только на казахском языке, 1 203 школы – на русском языке, а 2 551 школа – на казахском и русском языках. При этом планов на полный переход всех школ страны исключительно на казахский язык обучения нет. Сегодня гражданин сам вправе выбирать, на каком языке его детям обучаться", — заявил Смадияров.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Херсоне разгорелся языковой скандал в одном из госучреждений. Чиновница из принципа отказывалась переходить на государственный язык, как того требует закон.