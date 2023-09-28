У кремлі показали зустріч путіна та кадирова: як виглядає глава Чечні (відео)

На відео є цікавий момент

Російські ЗМІ опублікували відео, на якому, як стверджується, президент росії володимир путін провів зустріч з главою Чечні разманом кадировим, чутки про стан здоров’я якого викликали великий резонанс. Наголошується, що це була робоча зустріч.

Раніше у кремлі анонсували проведення зустрічі з кадировим, яка "дасть відповіді на багато питань". Але відео з'явилося лише зараз.

Варто відзначити цікавий момент, що на першій частині відео кадирова знімають зі спини. При цьому його мови майже не чути.

На іншій частині відео кадиров знятий з протилежного ракурсу — видно його обличчя і чутно голосно голос. Також можна відзначити, що тут він виглядає таким же опухлим, як і раніше.

Як повідомили у кремлі, путін заявив, що вони "домовлялися зустрітися" і поговорити про ситуацію в республіці. "Загалом динаміка позитивна", — сказав президент росії. Також путін попросив кадирова "передати найкращі побажання учасникам спеціальної військової операції".

Нагадаємо, раніше в мережу злили відео, де кадиров виглядає дуже погано і ледве говорить.