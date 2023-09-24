"Він як жириновський": відомий астролог передбачив смерть кадирова

Влад Росс порівняв ситуацію з ймовірною смертю кривавого лідера Чечні з мертвим головою ЛДПР

Відомий український астролог Владислав Росс прокоментував чутки про ймовірну смерть кривавого лідера Чечні рамзана кадирова. У ГУР підтверджували, що нещодавно кадирову зробили низку невдалих медичних операцій, оскільки він має серйозні проблеми з нирками.

Влад Росс заявив, що лідер Чечні давно помер, а подачу новини про його смерть у росії так само відкладають, як це було з головою ЛДПР володимиром жириновським. Про це астролог сказав в інтерв’ю unian.

"Він, як Жириновський, буде "жити" місяць. Ви ж пам’ятаєте, як це було. Він помер, а його тіло жило на штучній вентиляції легень. З Кадировим буде така ж ситуація. Більше того, всі кажуть, що у нього проблеми з нирками, а насправді у нього рак надниркових залоз. А їх неможливо відновити”, — зазначив Влад Росс.

Нагадаємо, що раніше український екстрасенс та мольфар Макс Гордєєв розповів про долю кремля. За його словами, проклята будівля на червоній площі найближчим часом стояти, на жаль, буде. Однак, є люди, які можуть планувати підрив ззовні.