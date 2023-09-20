кадиров у реанімації, але є нюанс: з'явилося його відео у лікарняній палаті

Дата зйомки відео достеменно невідома

На тлі численних чуток про погіршення здоров’я або навіть смерть глави Чечні рамзана кадирова, які останнім часом активно розповсюджувалися по мережі, на офіційній сторінці чеченського бойовика з’явилося відео. Воно, мабуть, має підтверджувати, що кадиров нібито живий.

На відеозаписі знято голову Чечні в лікарняній палаті. Варто зазначити, що дата його зйомки достеменно невідома, а тому стверджувати, що кадиров зараз живий і здоровий тільки по ньому не виходить.

Так от, у цій палаті лежить інший кадиров, а саме дядько чеченського бойовика магомед кадиров. Судячи з відео, він перебував чи перебуває у важкому стані, але, за словами рамзана кадирова, нібито вже одужує.

"Під час мого робочого відрядження до москви при першій же нагоді я відвідав ЦКЛ, в якій застав його в доброму настрої", - пишуть у кадирова.

У повідомленні пресслужби також є і коментар нібито кадирова з приводу чуток про його стан здоров’я та смерть.

"Прокоментую заодно і чутки навколо стану мого здоров’я. Хвала Всевишньому, я живий і здоровий і зовсім не розумію, чому навіть у разі моєї хвороби має здійматися галас?", — йдеться у повідомленні.

Хто такий магомед кадиров

Дядько глави Чечні рамзана кадирова. За даними НАЗК, був нагороджений медаллю "За визволення Криму" виконувачем обов’язків голови так званої "Автономної Республіки Крим" за підтримку, яку він імовірно надав для анексії Криму. Стверджував, що зібрав понад 7 мільйонів доларів США для підтримки сепаратистів на сході України, а 1 червня 2014 року він висловив готовність відправити 74 тисячі чеченських добровольців до України, якщо про це попросять.

"Фактично відправив в Україну тисячі військовослужбовців для воєнної агресій проти України. Його найближчі члени сім'ї, відповідно, отримують вигоду від уряду Російської Федерації, який несе відповідальність за військове вторгнення в Україну", — йдеться у його анкеті у розділі "санкції".

Нагадаємо, про те, як розгортатимуться події на Кавказі, якщо кадиров не зможе виконувати своїх обов’язків, і як це вплине на кремлівський режим, "Телеграф" запитував у політичних експертів. Докладніше про це ви можете прочитати у нашому матеріалі.

Раніше ми писали про те, хто може стати наступником кадирова у разі його смерті.