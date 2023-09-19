Спікер Міжнародної волонтерської спільноти "InformNapalm", боєць ЗСУ Михайло Макарук пояснив "Телеграфу", до чого призведе смерть Кадирова

Останнім часом у медіа активно обговорюють стан здоров’я Рамзана Кадирова. Є навіть припущення, що чеченський царьок уже здох.

Якщо й так – будемо радіти, коли його закопають. І засмучуватися, що він так пізно здох.

кремль, гадаю, вже має план щодо наступника. Але боротьба точно буде. Нинішня Чечня — це колосальний Клондайк для відмивання, для "розпилу" бабла всередині росії. Серед іншого це контроль за нелегальним ринком наркотиків, зброї. Це рекет. Це "розпил" бюджету, який є найбільш дотаційним у всій рф.

І всі захочуть перерозподілити цей ринок. Щось дадуть клану Кадирова. Щось комусь ще. Але постараються, щоби все було тихо-мирно.

Не виключено, що вийде. У Чечні повністю знищено будь-який опір, у тому числі політичний.

Якесь невдоволення можливе, лише якщо між собою зчепляться вежі кремля (фсб, військова розвідка, політичні "еліти"), намагаючись поділити потоки.

Слід також розуміти, що спецзагін швидкого реагування "Ахмат" (спецпідрозділ у складі Росгвардії), який ще називають особистою армією Кадирова, ненавидять у лавах збройних сил рф. Полонені, яких ми беремо на тому ж південному напрямку, а також у районі Бахмута, зізнаються, що ці кадировці їх тупо грабують, що ними залякують самих росіян.

Кадировці перетворилися на якусь привілейовану касту. При тому, що ці бородаті товстожопи самі не воюють, вони – труси. І ненависть до них усередині росії часом не менша, ніж в Україні. І вона обов’язково вихлюпнеться.

Ну а путін нехай і далі продовжує розповідати казки про те, як "спецоперація йде за планом", а ВВП демонструє зростання.

Чим більше вони там будуть відірвані від реальності, чим більше гризтимуться між собою, тим ближче стане наша перемога. Але видобувати її доведеться не в Чечні чи кремлі, а – на полі бою.