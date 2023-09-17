ЗМІ обговорюють смерть кадирова: у мережі з’явилося відео з цікавою деталлю

Чуток про погіршення стану глави Чечні стає дедалі більше

Після появи інформації про погіршення стану глави Чечні рамзана кадирова також пішли чутки про те, що він зовсім помер.

Зокрема, про це повідомив голова чеченського опозиційного руху "Адат" Ібрагім Янгулбаєв у своєму telegram-каналі в неділю, 17 вересня.

Іншої інформації він повідомляти не став. Варто зазначити, що за пів години до появи цього повідомлення в каналі кадирова з’явилося два ролики, на яких той закликав не вірити чуткам і прогулятися на свіжому повітрі.

Хоча точно неможливо сказати, коли були записані ці ролики, проте на них можна помітити, що кадиров ходить під дощем. При цьому згідно з даними погодних сайтів, у Грозному 17 вересня справді спостерігається суттєве похолодання та дощова погода.

При цьому інгушський журналіст Магомед Торієв в ефірі каналу Freeдом повідомив, що підтверджень чуток про тяжкий стан кадирова не надходило ні з москви, ні з Європи. Однак якщо голова Чечні перебуває в комі, то він там залишатиметься "поки що в кремлі не знайдуть йому заміни".

За словами журналіста, в цей час кандидатів на його місце троє:

депутат держдуми адам делімханов;

голова парламенту Чечні магомед даудів;

командир підрозділу "Ахмат" абуйзад вісмурадів.

Він додав, що кого б не вирішив поставити кремль на його місце, у Чечні сперечатися з цим не стануть, оскільки якоїсь опозиції там немає, як і політичного життя.

"Є диктатура, концтабір", — повідомив Торієв.

Нагадаємо, глава ГУР Кирило Буданов раніше заявляв, що у кадирова проблеми зі здоров’ям через наркотики, які той спочатку приймав як знеболювальне, але потім підсів.