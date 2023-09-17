СМИ обсуждают смерть Кадырова: в сети появилось видео с интересной деталью

Слухов об ухудшении состояния главы Чечни становится все больше

После появления информации об ухудшении состояния главы Чечни рамзана кадырова также пошли слухи о том, что он и вовсе умер.

В частности об этом сообщил глава чеченского оппозиционного движения "Адат" Ибрагим Янгулбаев в своем telegram-канале в воскресенье, 17 сентября.

Другой информации он сообщать не стал. Стоит отметить, что за полчаса до появления этого сообщения в канале кадырова появилось два ролика, на которых тот призывал не верить слухам и прогуляться на свежем воздухе.

Хоть наверняка невозможно сказать, когда были записаны эти ролики, однако на них можно заметить, что кадыров прогуливается под дождем. При этом согласно данным погодных сайтов, в Грозном 17 сентября действительно наблюдается существенное похолодание и дождливая погода.

При этом ингушский журналист Магомед Ториев в эфире канала Freeдом сообщил, что подтверждений слухов о тяжелом состоянии кадырова не поступало ни с москвы, ни с Европы. Однако если глава Чечни находится в коме, то он там будет оставаться "пока в кремле не найдут ему замену".

По словам журналиста в настоящее время кандидатов на его место трое:

депутат госдумы адам делимханов;

глава парламента Чечни магомед даудов;

командир подразделения "Ахмат" абуйзад висмурадов.

Он добавил, что кого бы не решил поставить кремль на его место, в Чечне спорить с этим не станут, поскольку какой-либо оппозиции там нет, как и политической жизни.

"Есть диктатура, концлагерь", — сообщил Ториев.

Напомним, глава ГУР Кирилл Буданов ранее заявлял, что у кадырова проблемы со здоровьем из-за наркотиков, которые тот сначала принимал как обезболивающее, но после подсел.