Слухи о кадырове в коме: когда его видели в последний раз и как он выглядел

Глава Чечни неважно выглядел еще в начале 2023 года

Глава Чечни рамзан кадыров давно не появлялся на публике и не записывал видеообращений. Источники ГУР МО в политических и медицинских кругах утверждают, что кадыров находится в критическом состоянии.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сообщил представитель украинской разведки Андрей Юсов. Также издание утверждает со ссылкой на свои источники в чеченской диаспоре, что глава Чечни и вовсе находится в коме, однако подтверждений этой информации нет и в ГУР не стали подтверждать это.

"Да, действительно, есть информация, что военный преступник кадыров находится в тяжелом состоянии и болезни, которые были – обострились и привели к такому тяжелому состоянию. Речь идет не о ранении. Он болеет давно, и речь идет о системных проблемах со здоровьем", – сказал он.

Впервые о проблемах со здоровьем у кадырова заговорили в начале текущего года. Издание Bild утверждало, что у главы Чечни проблемы с почками. А на фото, которые были сделаны в феврале 2023 года, видно, что он сильно поправился. Журналисты предположили, что почки не справляются с нагрузками.

В марте 2023 года кадыров появился на встрече с "главой днр" денисом пушилиным с медицинским прибором на руках. На пальце у главы Чечни заметили переносной пульсоксиметр.

По информации 24 канала, сейчас кадыров часто ездит за границу и занимается диализом, чтобы восстановить почки. Такое мнение озвучила оперная артистка, видеоблогерша и экc-депутат госдумы россии Мария Максакова. По ее словам, визит кадырова в Мекку связан с очередным лечением или обследованием перед пересадкой почки.

"Это очень сложная операция даже для людей, ведущих здоровый образ жизни. Может случиться отторжение органа, нужна иммуносупрессивная терапия, а на ней, как правило, не очень долго живут. Если выйдет 10 лет – это уже хорошо", – сказала экс-депутат госдумы россии.

Более того, на серьезные проблемы со здоровьем указывают и TikTok-ролики кадырова в которых он заявлял, что "хочет жить не долго, а ярко". К примеру, так выглядел рамзан кадыров на последнем видеообращении, которое опубликовано 31 августа 2023 года. После этого никаких видео от самого кадырова опубликовано в его Telegram-канале не было.

Также о проблемах со здоровьем заявлял чеченский оппозиционер, сторонник независимой Ичкерии Тумсо Абдурахманов (известный под псевдонимом Абу-Саддам Шишани). Еще в июле 2023 года он заявил, что "кадыров находится при смерти и уже не разговаривает". К слову, 30 июня путин проводил селекторное совещание на котором кадыров уже не присутствовал, хотя ранее не пропускал подобных мероприятий.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что глава ГУР Кирилл Буданов заявлял, что у кадырова проблемы со здоровьем из-за наркотиков. Сначала он принимал их как обезболивающее, но после подсел.