"Ну и дон с ним": сын кадырова опубликовал пост в поддержку "умирающего" отца, но сеть не оценила

Кадыров пропал из соцсетей

По сети продолжает циркулировать информация о том, что глава Чечни рамзан кадыров болен. А в последнее время тема резко обострилась и уже различные СМИ и интернет-паблики утверждают, что он якобы при смерти. При этом интриги всей ситуации добавляют весьма неоднозначные посты родственников российского чиновника.

Об этом сообщает "Телеграф".

Так, например, издание OBOZREVATEL, ссылаясь на данные в сети, пишет, что у кадырова могут отказывать почки. Болезнь якобы прогрессирует настолько стремительно, что не помогают даже процедуры диализа.

"Скорее всего он вскоре умрет", – передает издание слова бывшего пресс-секретаря чеченского батальона имени Шейха Мансура.

В это же время сын кадырова адам постит в своих социальных сетях странные сообщения. То он опубликует фотографию с отцом, сопровождая её молитвами, то видео о том, "как тяжело потерять отца и, что ценность отца, можно понять только после его смерти"

Стоит отметить, что некогда чрезвычайно активный в социальных сетях чеченец не публиковал никакие свои фото с 28 июня, да и неизвестно, когда на самом деле была сделана эта фотография.

Тем временем в сети уже активно обсуждают эту информацию. И хотя мнения по поводу её правдивости разделились, большинство пользователей желают кадырову "счастливого пути".

Напомним, ранее мы писали о том, что растолстевший донельзя кадыров удивил пользователей сети.

Также мы сообщали, что в сети пишут о ликвидации в Украине правой руки кадырова.