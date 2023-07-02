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"Ну і дон з ним": син кадирова опублікував пост на підтримку батька, що "вмирає", але мережа не оцінила

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
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рамзан кадиров Новина оновлена 02 липня 2023, 15:19
рамзан кадиров. Фото росЗМІ

Кадиров зник із соцмереж

По мережі продовжує циркулювати інформація про те, що глава Чечні рамзан кадиров хворий. А останнім часом тема різко загострилася і вже різні ЗМІ та інтернет-пабліки стверджують, що він нібито при смерті. При цьому інтриги всій ситуації додають неоднозначні пости родичів російського чиновника.

Про це повідомляє "Телеграф".

Так, наприклад, видання OBOZREVATEL, посилаючись на дані в мережі, пише, що у кадирова можуть відмовляти нирки. Хвороба нібито прогресує настільки стрімко, що навіть не допомагають процедури діалізу.

"Швидше за все, він незабаром помре", – передає видання слова колишнього прессекретар чеченського батальйону імені Шейха Мансура.

При цьому у цей час син кадирова адам постить у соціальних мережах дивні повідомлення. То він опублікує фотографію з батьком, супроводжуючи її молитвами, то відео про те, "як важко втратити батька, і що цінність батька можна зрозуміти тільки після його смерті".

Варто зазначити, що колись надзвичайно активний у соціальних мережах чеченець не публікував жодних своїх фото з 28 червня, та й невідомо, коли насправді було зроблено цю фотографію.

Тим часом у мережі вже активно обговорюють цю інформацію. І хоча думки з приводу її правдивості розділилися, більшість користувачів бажають кадирову "щасливого шляху".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що погладший кадиров здивував користувачів мережі.

Також ми повідомляли, що у мережі пишуть про ліквідацію в Україні правої руки кадирова.

Теги:
#Соцмережі #Смерть #Рамзан Кадиров