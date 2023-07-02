"Ну і дон з ним": син кадирова опублікував пост на підтримку батька, що "вмирає", але мережа не оцінила
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Кадиров зник із соцмереж
По мережі продовжує циркулювати інформація про те, що глава Чечні рамзан кадиров хворий. А останнім часом тема різко загострилася і вже різні ЗМІ та інтернет-пабліки стверджують, що він нібито при смерті. При цьому інтриги всій ситуації додають неоднозначні пости родичів російського чиновника.
Про це повідомляє "Телеграф".
Так, наприклад, видання OBOZREVATEL, посилаючись на дані в мережі, пише, що у кадирова можуть відмовляти нирки. Хвороба нібито прогресує настільки стрімко, що навіть не допомагають процедури діалізу.
"Швидше за все, він незабаром помре", – передає видання слова колишнього прессекретар чеченського батальйону імені Шейха Мансура.
При цьому у цей час син кадирова адам постить у соціальних мережах дивні повідомлення. То він опублікує фотографію з батьком, супроводжуючи її молитвами, то відео про те, "як важко втратити батька, і що цінність батька можна зрозуміти тільки після його смерті".
Варто зазначити, що колись надзвичайно активний у соціальних мережах чеченець не публікував жодних своїх фото з 28 червня, та й невідомо, коли насправді було зроблено цю фотографію.
Тим часом у мережі вже активно обговорюють цю інформацію. І хоча думки з приводу її правдивості розділилися, більшість користувачів бажають кадирову "щасливого шляху".
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що погладший кадиров здивував користувачів мережі.
Також ми повідомляли, що у мережі пишуть про ліквідацію в Україні правої руки кадирова.