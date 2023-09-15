Чутки про кадирова у комі: коли його бачили востаннє і як він виглядав

Глава Чечні неважливо виглядав ще на початку 2023 року

Глава Чечні рамзан кадиров давно не з’являвся на публіці та не записував відеозвернень. Джерела ГУР МО у політичних та медичних колах стверджують, що кадиров перебуває у критичному стані.

Про це у коментарі OBOZREVATEL повідомив представник української розвідки Андрій Юсов. Також видання стверджує з посиланням на свої джерела в чеченській діаспорі, що голова Чечні взагалі перебуває в комі, однак підтверджень цієї інформації немає і в ГУР не стали це підтверджувати.

"Так, дійсно, є інформація, що військовий злочинець кадиров перебуває у тяжкому стані та хвороби, які були – загострилися і призвели до такого тяжкого стану. Йдеться не про поранення. Він хворіє давно, і йдеться про системні проблеми зі здоров’ям", — сказав він.

Вперше про проблеми зі здоров’ям у кадирова заговорили на початку цього року. Видання Bild стверджувало, що голова Чечні має проблеми з нирками. А на фото, які були зроблені в лютому 2023 року, видно, що він сильно погладшав. Журналісти припустили, що нирки не справляються із навантаженнями.

У березні 2023 року кадиров з’явився на зустрічі з "главою днр" денісом пушиліним з медичним приладом на руках. На пальці у глави Чечні помітили переносний пульсоксиметр.

За інформацією 24 каналу, зараз кадиров часто їздить за кордон і займається діалізом, щоб відновити нирки. Таку думку озвучила оперна артистка, відеоблогерка та ексдепутаткка держдуми росії Марія Максакова. За її словами, візит Кадирова до Мекки пов’язаний із черговим лікуванням чи обстеженням перед пересадкою нирки.

"Це дуже складна операція навіть для людей, які ведуть здоровий спосіб життя. Може статися відторгнення органу, потрібна імуносупресивна терапія, а на ній, як правило, не дуже довго живуть. Якщо вийде 10 років – це вже добре", – сказала ексдепутатка держдуми росії.

Більше того, на серйозні проблеми зі здоров’ям вказують і TikTok-ролики кадирова, в яких він заявляв, що "хоче жити не довго, а яскраво". Наприклад, так виглядав рамзан кадиров на останньому відеозверненні, опублікованому 31 серпня 2023 року. Після цього жодного відео від самого кадирова опубліковано в його Telegram-каналі не було.

Також про проблеми зі здоров’ям заявляв чеченський опозиціонер, прихильник незалежної Ічкерії Тумсо Абдурахманов (відомий під псевдонімом Абу-Саддам Шишані). Ще у липні 2023 року він заявив, що "кадиров перебуває при смерті й вже не розмовляє". До речі, 30 червня путін проводив селекторну нараду, на якій кадиров вже не був присутній, хоча раніше не пропускав подібних заходів.

Також "Телеграф" розповідав про те, що глава ГУР Кирило Буданов заявляв, що у кадирова проблеми зі здоров’ям через наркотики. Спочатку він приймав їх як знеболювальне, але потім підсів.