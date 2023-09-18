У кадирова не прижилася нирка? Що відомо про голову Чечні на цей момент

Є кілька версій того, що відбувається зараз із головою Чечні

Розмови про критичний стан здоров’я голови Чечні рамзана кадирова не вщухають. У ЗМІ з’являється різна інформація щодо того, що зараз із ним відбувається. Зокрема, йдеться про те, що кадирову робили операцію з пересадки нирки, але вона не прижилася.

Наразі поплічник російського диктатора володимира путіна знаходиться в одній із московських лікарень. Про це пише OBOZREVATEL, посилаючись на власні джерела у чеченській діаспорі.

Зазначається, що у зв’язку з негативними наслідками операції кадирова готують до повторної трансплантації. Іноді він приходить до тями. До нього тим часом з’їжджаються соратники, щоб "розділити владу між наступниками".

Що відомо про стан кадиров на цей час

Від різних джерел надходить різна інформація щодо того, що насправді зараз відбувається зі здоров’ям голови Чечні. "Телеграф" зібрав головну інформацію з мережі на цю тему. Однак варто відзначити, що версії є різні, а тим часом сам кадиров публікує суперечливе усьому цьому відео.

Так, про тяжкий стан кадирова висловився і представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. За його словами, голова Чечні перебуває у комі.

"Справді, є інформація, що Кадиров перебуває у тяжкому стані та хвороби, які були — загострилися і стали причиною такого стану", - написав він у своєму Telegran-каналі.

Ексдепутат держдуми росії Марія Максакова розповіла 24 каналу, що кадиров, ймовірно, проходить лікування діалізом через відмову нирок.

"Це дуже складна операція навіть для людей, які ведуть здоровий спосіб життя. Може статися відторгнення органу, потрібна імуносупресивна терапія, а на ній, як правило, не дуже довго живуть. Якщо вийде 10 років — це вже добре", — сказала вона.

Однак є також версія про те, що кадиров вже помер. Так, 17 серпня про смерть глави Чечні раптом заявив опозиціонер Абубакар Янгулбаєв. У своєму Telegram-каналі він опублікував коротку посаду зі словами: "Кадиров помер".

Відео кадирова

Водночас днем раніше в Telegram-каналі рамзанакадирова було опубліковано відео, яке він записав на прогулянці. Ролик він підкріпив таким висловом:

"Дуже раджу всім, хто в інтернеті не може відрізнити правду від брехні, прогулятися на свіжому повітрі, упорядкувати думки. Дощ чудово бадьорить".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що рамзан кадиров довгий час не з’являвся на публіці. У ГУР зробили заяву про те, що він може перебувати в критичному стані. В цьому випадку йшлося про системні проблеми зі здоров’ям.